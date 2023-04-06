EL-SEN eylemde. “Sattırmayacağız!”

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), bugün olağanüstü toplanacak Meclis Genel Kurulu gündemindeki, ‘AKSA’ya yeni alım garantili anlaşmaların da önünü açacak’ Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı protesto etmek adına Meclis önüne yürüdü…

KIB-TEK binası önünde sendika üyeleri, Cumhuriyet Meclisi önüne yürüdü.

Yüzlerce eylemci, “Evine dön AKSA” ve “Sattırmayacağız” yazılı pankartlar taşıyor.

Öte yandan, Meclis binası arkasında çevik kuvvet ve özel harekatın konuşlandırıldığı gözlemlendi.

Sendikanın gün boyu Meclis önünde durması bekleniyor. EL-SEN Başkanı Çağlayan Cesurer, dün yaptığı açıklamasında, yasa tasarısının onaylanması halinde “geri dönülmez bir yola gireceklerini” söylemiş ve hiçbir arızaya müdahale etmeyeceklerini duyurmuştu.

Bu kapsamda, başkent Lefkoşa genelinde bir elektrik kesintisi yaşanıyor.

Öte yandan polis, “sabotaj” iddiaları üzerine, Kıbrıs’ın kuzeyindeki hemen hemen tüm trafoların başında nöbet tutuyor. Ancak nöbete karşın kesintilerin yaşanması, “sabotaj değil, yatırım eksikliği” sözlerini akıllara getiriyor.

Sendikanın eylemine bugün saat 15.00’te diğer örgütler de destek vermeye hazırlanıyor.

Ana muhalefet CTP, saat 15.00’te Kuğulu Park’ta toplanıp Meclis önüne yürüyeceklerini açıklamıştı.

EL-SEN hedef şaşırttı Gerginlik arka kapıda başladı

EL-SEN, Meclis binasına ulaştı. Eylemciler, “geleneksel” şekilde Meclisin ön kapısı yerine, arka kapısına dayandı, hedef şaşırttı. Hükümet istifa sloganlarıyla kapıyı sallayan eylemciler, daha sonra ön tarafa yürüdü.

KTAMS: "17.30 itibariyle Ek Mesai eylemine devam edeceğiz"

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) EL-SEN'in eylemine destek vermek amacıyla, bugün 17.30 itibariyle ek mesai eylemine devam edeceğini açıkladı.

KTAMS'tan yapılan açıklama şöyle:

"Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun Aksa’ya peşkeş çekilmesine karşı; kurumlarımıza sahip çıkma adına, El-Sen’in başlatmış olduğu eyleme destek vermek için Kamu İhale Yasasının görüşüleceği Mecliste sendikamızın başlatmış olduğu ek mesaiye kalmama eylemi bugün, 17:30’dan itibaren devam edecek."

“Arızalar nedeniyle elektrik kesintileri yaşanıyor”