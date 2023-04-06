“Arızalar nedeniyle elektrik kesintileri yaşanıyor”
Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), bugün olağanüstü toplanacak Meclis Genel Kurulu gündemindeki, ‘AKSA’ya yeni alım garantili anlaşmaların da önünü açacak’ Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı protesto etmek adına Meclis önüne yürüyor…
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Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), bugün olağanüstü toplanacak Meclis Genel Kurulu gündemindeki, ‘AKSA’ya yeni alım garantili anlaşmaların da önünü açacak’ Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı protesto etmek adına Meclis önüne yürüyor…
Kurumun tüm çalışanları şu anda KIB-TEK binası önünde toplanmaya başladı. Meydana gelen arızalara müdahale edilmiyor.
Bu kapsamda başkent Lefkoşa genelinde bir elektrik kesintisi yaşanıyor.
Polis, Kıbrıs’ın kuzeyindeki hemen hemen tüm trafoların başında nöbet tutuyor. Akıllara, sendikanın “sabotaj değil, yatırım eksikliği kaynaklı kesinti” söylemi geliyor…
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