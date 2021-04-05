El-Sen eylemde

Devrim DEMİR

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), dün Ekonomi ve Enerji Bakanlığı önünde eylem yaptı. El-Sen’in eylemine, Bu Memleket Bizim Platformu (BMBP), bazı milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileri de destek verdi. Eyleme, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, CTP Milletvekilleri Erkut Şahali, Sıla Usar, Fazilet Özdenefe ve BMBP temsilcileri de katıldı.

Sendika binası önünde toplandılar, bakanlığa yürüdüler…

El-Sen üyeleri dün sabah sendika binası önünde toplandı. Kalabalık ellerinde pankartlarla Ekonomi ve Enerji Bakanlığı önüne geldi.

El-Sen’in eylem destek veren Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyon Başkanı Arslan Bıçaklı ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel’in Bu Memleket Bizim Platformu adına açıklamalarda bulunmasının ardından sözü El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç aldı.

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyon Başkanı Arslan Bıçaklı:

“Bu ülkenin kurumları ve değerleri halkın malıdır”

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyon Başkanı Arslan Bıçaklı, “Ülkenin yönetimine gelen siyasiler, ülkenin ve kurumlarının tapusu sanki de kendilerine devredilmiş gibi davranmaya başladılar. Bu doğru değildir. Bu ülkenin kurumları ve değerleri halkın malıdır. Buraya gelen siyasiler tamamen geçicidir, kalıcı değildir” diye konuştu.

Kıb-Tek’in hayır kurumu olmadığını, sıradan vatandaşın borcunu ödememesi halinde elektriğinin kesildiği gibi, borcunu ödemeyen büyük sermaye ve devlet kurumlarının elektriğinin de kesilmesi gerektiğini kaydeden Bıçaklı, tüm çalışanların zan altında bırakılmasını eleştirerek, bu iddiaların araştırılarak, varsa sorumlu kişilerin yargılanması gerektiğini söyledi.

Gökçebel: “Arıklı temiz eller operasyonu algısı yaratmakta”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Tahir Gökçebel, Bu Memleket Bizim Platformu (BMBP) adına açıklama yaparak, El-Sen’in eylemine sonuna kadar destek verdiklerini belirtti.

BMBP adına ortak basın açıklamasını okuyan Gökçebel, “Anayasa, yasa tanımaz bir anlayışla ülkeyi yönetmeye çalışan bu hükümet, AKP’nin kullandığı antidemokratik benzer yöntemleri denemektedir. Kıbrıslı Türklere yönelik yıllardır dayatılan paketlerin esas içeriği tüm kurumlarımızı bir bir özelleştirme ve türlü politikalarla yabancı, TC şirketlere peşkeş çekilmesidir” dedi.

Gökçebel, “Arıklı, Elektrik Kurumu’nda bir yandan spekülasyonlar, büyük vurgunlar varmış ve kendisi de temiz eller operasyonu yapıyormuş gibi algı yaratırken, diğer yandan kurumu batırmak ve devretmek için her yöntemi kullanmaya çalışmaktadır” diye konuştu.

“Ekonomik gibi gösterilen ve tamamen siyasi içerik taşıyan paketlere, imzalanan protokollere, özeleştirme politikalarına, bunları uygulamaya sokmak isteyenlere şiddetle karşı çıkmaya devam edeceklerini” ifade eden Gökçebel, Platformun; Kıb-Tek’i devralmak isteyen politikaları Kıbrıs Türk varlığına “saldırı” olarak algıladığını ve El-Sen’in haklı mücadelesinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç:

“Ambarlarımız boş, direk yok, sayaç yok”

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, eylemde yaptığı konuşmada, Erhan Arıklı’nın söylem ve ifadelerini eleştirdi.

Özkıraç, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun özelleştirilmesi söylemlerine de tepki göstererek, Kıb-Tek’in Kıbrıs Türk toplumunun ve ülkede yaşayan emekçilerin “ortak değeri” olduğunu ve “kurumu sattırmayacaklarını” söyledi.

Özkıraç, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun “özelleştirilmeyeceği” yönünde açıklamalarda bulunanların, on gün önce “elektrik özelleştirilecek” dediğini kaydederek, sendikanın bugün de yarın da buna karşı mücadele etmeye devam edeceğini söyledi.

“Arıklı’nın ne hukuk, ne yasa tanıdığını, ne de adaletten anladığını” belirten Özkıraç, şöyle konuştu:

“‘Ben yaptım oldu’, ‘hayır sen yaptın olmayacak’. Bu ülkenin değerlerini geçmişte haraç mezat sattınız, havayolları var Sanayi Holding var, çimento fabrikası var, bunları biliyoruz. Telefon Dairesi üzerinde de ciddi oyunlar oynanmaktadır. Bürokrasimizi altüst etmişlerdir. Şimdiki hedefleri… Bir ülkeyi yok etmek istiyorsanız önce bürokrasisini sonra değerlerini yok edeceksin...”

Özkıraç, hem şahsına, hem sendika yönetim kurulu üyelerine sahte sosyal medya hesapları aracılığı ile hakaretler ve tehditlerde bulunulduğuna da işaret ederek, bu konuda polise şikayet gerçekleştirdiklerini de söyledi.

“İhalesiz" yakıt alımı

El-Sen Başkanı Özkıraç, iptal edilen akaryakıt ihalesine ilişkin, “28 dolar keşif bedeli yerine 34 dolara ihalesiz akaryakıt getirerek rant elde edecekler” dedi; sendika olarak buna müsaade etmeyeceklerini, hukuki işlemler ve sendikal eylemleri artırarak mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Özkıraç, Elektrik Kurumu’nda “ambarlarımız boş, direk yok, sayaç yok. Amaç; Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu çalışanlarının topluma hizmetini engelleyip, toplumla bizi karşı karşıya getirerek, yeşil sermayeye peşkeş çekmektir” diye konuştu.

El-Sen çalışanlarının, eyleme destek veren Platform ve siyasi partilerle ile birlikte, mücadelelerini devam ettirmeye hazır olduklarını, iptal edilen ihale ile olarak ise sendikanın hukuki işlemleri başlattıklarını açıklayan Özkıraç, “geri adım atmayacağız” dedi.

Özkıraç, Erhan Arıklı’nın cuma günü bir basın yayın organında El-Sen ile ilgili açıklamalarda da bulunduğuna işaret ederek, “Kıb-Tek’in değerlerini senin kurultayına meze ettirmeyeceğiz” dedi.

Özkıraç, “bu memleket bizimdir biz yöneteceğiz… Biz bu ülkenin, toplumun çıkarları için mücadeleye hazırız” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

“En büyük şaibe”



El-Sen, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya 6 soru yönelterek, bakanın bu sorulara yanıt vermesini beklediklerini kaydetti. Eylemde okunan El-Sen açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

“Göreve geldiği günden beridir Ekonomi ve Enerjiden sorumlu Bakan olan Erhan Arıklı’nın, her iki konuda da başarısızlığı ortadadır. Ekonomik açıdan tek bir tedbir açıklamayan, tek bir önerisi dahi olmayan, sürekli elini emekçinin cebine atan ve Türkiye ile imzalanan Ekonomik Protokolden dahi haberi olmadığını açıkça ifade eden Arıklı’nın tek derdinin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu olduğu daha ilk günden bugüne kadar takındığı tavırla ortadadır. Her fırsatta KIB-TEK’te vurgun olduğunu iddia ederek şaibelerin olduğuna dikkat çeken Arıklı, tarihin en büyük şaibesinin altına bizzat yakıt ihalesini iptal ederek kendisi imza koymuştur. 28 dolar keşif bedeli belirlenen ihaleyi yasa dışı bir şekilde iptal ederek, yakıt işini 34 dolara TPIC’e vermiştir…”

“Şimdi buradan soruyoruz;

1-Keşif bedeli üzerinde yakıt almak KIB-TEK’i çok büyük zarara uğratmadı mı?



2-Yakıt işini alan TPIC’ten teminat mektubu istendi mi?



3-Keşif bedeli 28 Dolar olan yeni yakıt ihalesini de iptal edecek misiniz?



4-Geçerli neden olmadan ihaleyi iptal etmek suç değil mi?



5-İhalesiz bir şekilde yakıt işini bir firmaya vermek şaibeye ortak olmak anlamına gelmiyor mu?



6-İhaleleri iptal edip adrese teslim bir şekilde TPIC ile neden anlaştın?”

Bakanlık önüne ‘kabak’ bıraktılar…

Gerçekleşen basın açıklamalarının ardından El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, bakanlık önüne kabak bırakmak istedi. Polisin aldığı geniş güvenlik önlemleri nedeniyle, kabak polis memurlarının önüne bırakıldı.