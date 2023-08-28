EL-SEN, BRT ve Hala Sultan Camii’nin elektriğini kesti

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), kuruma borcu bulunan BRT ve Hala Sultan Camisi’nin elektriğini kesti.

EL-SEN Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, YENİDÜZEN’e verdiği bilgide Hala Sultan Camisi’nin yaklaşık 1 milyon TL, BRT’nin ise 4.5 milyon TL elektrik borcu olduğunu kaydetti.

Hatırlanacağı üzere; Tuğcu, YENİDÜZEN’in “KIB-TEK’in görev zararı 287 milyon TL” başlığıyla manşetten duyurduğu haberinde KIB-TEK’e borcu olan tüm devlet kurumlarının bugünden itibaren elektriklerini kesmeye başlayacaklarını duyurmuş, borçlarla ilgili veri de paylaşmıştı.