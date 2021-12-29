EL-SEN asgari ücrete itiraz ediyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç, asgari ücrete itiraz ettiklerini belirtti.

Özkıraç yaptığı yazılı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun en son belirlediği ve Resmi Gazete’de yayınlanan 7.000,00 TL aylık asgari ücretle 4 kişilik bir ailenin yaşamını insanca sürdürebilmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Özkıraç, bu nedenlerden dolayı yeni belirlenen 7.000,00 TL’lik brüt asgari ücrete itiraz ettiklerini belirtti.

10 yıl önce 515 sterlin karşılığı olan asgari ücretin bugün de karşılığı olarak 8.240,00 TL olması gerektiğini ifade eden Kubilay Özkıraç, ayrıca her iki ayda bir hayat pahalılığı uygulanmasını ve 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesini talep etti.