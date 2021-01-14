EL-SEN, Arıklı’ya yolsuzluk iddialarını ortaya çıkarma çağrısı yaptı

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya, ay sonuna kadar, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndaki (Kıb-Tek) yolsuzluk iddialarını ortaya çıkarması; kurumla ilgili acil ve kısa vadeli yatırımlara başlaması çağrısında bulundu. Özkıraç, aksi takdirde El-Sen’in demokratik eylem hakkını kullanacağı uyarısında bulundu.

Bugün Kıb-Tek önünde basın açıklaması yapan El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, Bakan Arıklı’nın Kıb-Tek kurumuyla ilgili yaptığı açıklamaların, hem sendikayı hem de ülkedeki emekçileri gerdiğini savunarak, Arıklı’nın son üç gündür sürekli bir şekilde açıklamalarda bulunarak toplum değerlerine ve emekçi kesimine hakaret ettiğini ileri sürdü.

Arıklı’nın özellikle de Kıb-Tek’te vurgun olduğu yönündeki açıklamalarıyla kurumdaki 670 çalışanı zan altında bıraktığını öne süren Özkıraç, “ülkede bir bakanın ve parti genel başkanının bu açıklamaları yapmasının hem etik kurallara hem de oturduğu koltuğun ağırlığına uygun değildir. Arıklı’ya o gömlek, o koltuk biraz bol gelmiştir” iddialarında bulundu.

Arıklı’nın dün yaptığı açıklamalarının sendikayı son noktaya getirdiğini ifade eden Özkıraç, “Erhan Arıklı, Kıb-Tek’te vurguna açtığı savaşta El-Sen’e soruyor yanında mı değil mi? Ben buradan Arıklı’ya şunu söylüyorum: eğer bir iddian varsa, eğer bir belgen varsa, Sayıştay, emniyet, hukuk, mahpushane sizin, buyurun gelin görevinizi yapın” dedi.

Erhan Arıklı’nın bir misyon ile bakanlık görevine geldiğini iddia eden Özkıraç, şunları savundu: “Erhan Arıklı o koltuğa otururken, onu o koltuğa oturtanlar Erhan Arıklı’ya bir misyon vermişleridir. Erhan Arıklı, ‘Kıb-Tek’i kaosa sürükleyeceksin, Kıb-Tek’i batıracaksın ve Kıb-Tek’i üç parçaya bölüp yabancı sermayeye satacaksın, başka yolu yoktur’ diye bir talimat almıştır.”

Özkıraç, Bakanlık Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu’yla ilgili çeşitli iddialarda da bulunarak, “Şahap Aşıkoğlu, Erhan Arıklı’yı, aldığı talimatlar doğrultusunda Kıb-Tek’i özelleştirmesi için çok iyi yönlendiriyor” görüşünü ileri sürdü.

Kubilay Özkıraç, Arıklı’ya, Kıb-Tek’le alakalı akaryakıt alımı, sayaç alımı ve reklam ihalesi gibi konulardaki yolsuzluk iddialarını ortaya çıkarması konusunda çağrıda bulunarak, sendikanın Arıklı’nın yolsuzluklarla mücadele etmesi halinde yanında olacağını söyledi. Özkıraç konuşmasına şu iddialarla devam etti:

“Ancak biz Arıklı’nın yolsuzluklarla mücadele edecek safsatalarına inanmıyoruz. Adamın görevi belli. Sayaç alım ihalesinde yolsuzluk var. Buyur, temizle. Et de elinde, bıçak da elinde. Reklam ihalesinde yolsuzluk var. Buyur Arıklı, suç duyurusunda bulun, polisi çağır, savcılığı çağır, bu işi çöz.

El-Sen önünde engel diyor. El-Sen her zaman senin önünde engel olacaktır. Bu anlayışınla El-Sen her dönem seninle kavga etmeye hazırdır. Ve son kez uyarıyoruz. Ay sonuna kadar da süre veriyoruz. Buyur Erhan Arıklı. Ya bu yolsuzlukları savcınla, polisinle, hukukunla ortaya çıkaracaksın ya da o koltuktan ineceksin.”

Özkıraç ayrıca, Arıklı’nın Kıb-Tek’teki yakıt ihalesiyle ilgili açıklamalarına da işaret ederek, “Tüccarla yaptığın pazarlıkları biliyoruz. Yakıt ihalesini, Türkiye’de eski bir başbakan yardımcısının oğluna vermek istediğini biliyoruz. Türkiye’deki dostlarımızdan aldığımız bilgiler bunlar” iddiasında bulundu.

Özkıraç, şunları ileri sürdü: “Arıklı’yı tekrardan uyarıyoruz: bu toplumu karanlıkta bırakma hakkın yoktur. Kıb-Tek’in 40 günlük yakıt stoku var. Bir ihalenin sonuçlanma süresi üç aydır. Erhan bey, kaosa oynuyor, Erhan bey, ‘Kıb-Tek’i, ülkeyi toparlama’ diye bir derdi yoktur. Arıklı’nın mensup olduğu anlayış sermayenin, sömürenin çıkarlarını korumaktır. Ay sonu sendika yönetim kurulu toplanacak ve Erhan Arıklı’ya şunu söylüyorum: bıçak kemiğe dayanmadı, bıçak kemikten çıktı. Size, ay sonuna kadar müsaade ediyoruz. Eğer bu yolsuzlukları ortaya çıkarmazsanız ve bu kurumla ilgili çok acil ve kısa vadeli yatırımlara başlamazsanız, doğacak olan sonuçlardan ne El-Sen, ne de bu toplum sorumlu olacaktır.”

Muhalefet partilerine…

Ülkedeki muhalefet partilerine de seslenen Kubilay Özkıraç, “bu ülkenin muhalif partileri var. Ne kadar muhalif olduklarını ben anlamadım. Siz de lütfen Cumhuriyetçi Türk Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi ve meclis dışındaki diğer partiler bu olaylara müdahale edin. Sabrımız taştı” dedi.

“Arıklı dünkü basın açıklamasında bize hodri meydan çekmiştir. Ben de buradan sesleniyorum: Erhan Arıklı, hodri meydan diyorum. Sokaklarda görüşeceğiz. 20 günün var” diyen Özkıraç, Bakan Arıklı’ya Kıb-Tek’teki yolsuzluk yapanların kimler olduğunu açıklama çağrısında da bulundu. Özkıraç, “Erhan Arıklı, biz buradayız. Siz oradasınız, buyurun, Savcılık, mahkeme, polis, mahpushane orada, buyurun açıklayın kimdir bu yolsuzlukları yapan” diye konuştu.

Özkıraç, El-Sen’in demokratik olarak her türlü eylemi yapma kapasitesi ve çalışan gücü bulunduğunu da ifade ederek, şöyle devam etti:

“Erhan Arıklı’yı sağduyuya davet ediyorum. Erhan Arıklı eğer aynı anlayışa giderse, bu ülkede görmediği, yaşamadığı şeyler yaşayacaktır. Bu ülkenin, gerçek sahipleri Anadolu’ndan gelen emekçiler ve burada yaşayan emekçilerdir. Bu ülkede Türkiyeli Kıbrıslı ayrımı yaparak, bu ülkeyi ortadan bölemezsin… Buyur tüm yolsuzlukları açıkla, El-Sen yanında duracaktır. Ama açıklayamazsın, işine gelmez. Sen bu ülkeyi yakıtsız bırakarak, santralleri devre dışı bırakma düşüncesindeysen, bunun önlemini de aldık.”

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nu Erhan Arıklı’nın propagandasını yapmakla suçlayan Özkıraç, BRT yönetimini şiddetle kınadıklarını da söyledi.

EL-SEN’in diğer temsilcileri de açıklamalarda bulundu

El-Sen Genel Sekreteri Ersan Kaşif de, Erhan Arıklı’nın, kablo ile KKTC’ye elektrik getirilmesi konusunda sendikaya bir sayfalık bir belge sunduğunu ileri sürerek, “Bu bilgilerle kablo ile elektriği getireceğini söylüyor. Biz ise her türlü yatırım modelinin, maliyetleri ve teknik bilgileri ile detaylandırıldığı 144 sayfalık bir rapor hazırladık ve sendika bu yöndeki yatırım modellerini destekleyen politikalar üretilmesini desteklemektedir” dedi.

Kaşif, “El-Sen’in bir tek derdi vardır: bu kurumun devamlılığını ve üretiminin devamını sağlamaktır. Ve buna karşı atılacak herhangi bir adımın karşısında duracağız. Bu kurumun devamlığını sağlayacak, önünü açacak her türlü görüşün de destekçisi olacaktır” diye konuştu.

Mali Sekreteri Serhan Kayar ise, sorunların mevcut hükümet döneminde başlamadığına ve kurumdaki sorunların bugüne kadar giderilmediğine işaret ederek, gerek koronavirüs salgınından dolayı 2 aylık bir kapanma gerekse ülkede yapılan seçimlerden dolayı Kıb-Tek için gerekli ihalelere çıkılamadığı söyledi.

Kayar, “2021 yılında yine ihale iptalleri ile karşı karşıyayız. İhale komisyonu devletin elinde, eğer ihalelerde sorun varsa, bu sorun komisyondadır. Bakan Arıklı bize artık jeneratör ile elektrik üretmeyeceğimiz söyledi” diyerek, dünyada alternatif enerji kaynaklarının kullanılmasına rağmen elektriğin hala jeneratör ile üretildiğini ifade etti.

Kayar, “temiz enerji üretmek istiyorsanız, jeneratörde kullandığınız güç kaynağındaki yakıtı temiz kullanacaksınız” dedi.

Basın Danışmanı Kazım Sakinoğlu da, kurumla ilgili usulsüzlük ve yolsuzluk iddiaları varsa hukuka başvurulması, kurum çalışanlarının zan altında bırakılmaması gerektiğini ifade ederek, “anayasaldan aldığımız hakla en şiddetli eylemleri yapacağımızdan da kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.