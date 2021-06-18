“Ekonomik krizden çıkış stratejisi, uzun vadeli kalkınma planları olacak!”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, pandeminin yarattığı ekonomik krizden çıkış için bir strateji belirlenmesi gerektiğini, bu stratejinin ise CTP’nin son dönemlerde gündeme aldığı uzun vadeli kalkınma planları olacağını açıkladı. Erhürman dün, Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği’ni (İŞAD) ziyaret ederek görüş alış verişinde bulundu. Cenevre’de gerçekleştirilen gayrı resmi 5 + BM toplantısının ardından sivil toplum örgütleri, sendikalar ve ekonomik örgütlere ziyaret başlattıklarını ifade eden Erhürman, CTP’nin uzun vadeli kalkınma planlarını İŞAD yönetimiyle paylaştı.

“Ortada hükümet yok”

Pandeminin gelişiyle birlikte tüm dünya ülkelerinde ekonomik krizin baş gösterdiğini anımsatan CTP lideri Tufan Erhürman, buna karşın ülkelerin bir çıkış stratejisi planladığını, burada ise böyle bir planlamanın olmadığını belirtti. İktidara gelmeleri halinde derhal bir çıkış stratejisi ortaya koyacaklarını dile getiren Erhürman, bunun da uzun vadeli kalkınma planlarıyla gerçekleşeceğini ifade etti. Boş umutlarla bir yere varılamayacağını kaydeden Erhürman, “Ekonomik kriz üstüne, bir de siyasi kriz bindi ve binmeye devam ediyor” dedi. Türkiye ile ilişkilerin hiç olmadığı kadar kötü bir dönemden geçtiğinin altını çizen Erhürman, “Hem de bunlar, başta “En iyi ilişkiyi biz kurarız” diyenlerin olduğu bir dönemde yaşanıyor. Görülmüş şey değil. Bu ülkenin iş insanları artık Türkiye ile doğrudan ilişki kurmaya başladı. Hükümet ortada yok. Türkiye’yle ilişkileri kuran hükümet değil” dedi.

“İş yapan insanımızı korumamız gereken bir dönemdeyiz”

Ülkenin büyük bir ekonomik çıkmaza sürüklendiğini kaydeden Erhürman, burada iş yapan insanların korunması gerektiği bir dönemden geçildiğinin altını çizdi. TC ile KKTC hükümetleri arasında imzalanan ekonomik protokole de vurgu yapan Erhürman, “Protokolü imzalamaya gitmeden önce söyledik. Gelecek olan para 3 milyar 250 milyon TL ise özel sektöre 80 milyon ayrılması çok az” Protokolü imzaladılar ama ortada gelen para yok. Bunu Maliye Bakanı açıkladı. 3 kuruş para geliyor köy yolları için, o para da buradaki piyasaya dağılmıyor. İhalesi TC’de açılıyor. Bahaneleri de KKTC’de ihaleler yavaş ilerliyormuş. Azınlık hükümeti İhale yasasını değiştirmemiz gerekir demiş olsaydı biz buna karşı çıkmazdık” dedi. Ekonomik protokolde ekonomi konularının yer alması gerekirken Tatar’ın sarayının protokol içerisinde olduğunu anımsatan Erhürman, bu sıkıntıların uzun vadeli kalkınma planlarıyla aşılabileceğini vurguladı. Erhürman, yapılacak 3-4 farklı hamle ile ekonomik olarak ülkenin önünü açabileceklerini ifade etti.

Mamülcü: “Hükümet çözüm önerilerimizi dikkate almadı”

İŞAD Başkanı Enver Mamülcü de, ekonomik örgütlere yaptığı ziyaretten dolayı Erhürman’a teşekkür ederek konuşmasına başladı. Önlerini görebilme konusunda motivasyonları kalmadığını dile getiren Mamülcü, “Bizler İş İnsanları Derneği olarak defalarca pandeminin başından beri pandemi koşullarının sıkıntılı geçeceğini söyledik ve piyasaya para akma yollarının projelerini sunduk. Bu durağan ekonomide para akışı tıkanırsa, herkesin batacağını aktardık. Bunların hangi yönüyle çözüm de olacağını biz hükümet edenlere seçimlerden önce sonra her daim paylaştık ama aynı akılda aynı niyette giden bir hükümet yapısı göremedik” dedi. Siyasetin artık ehlileşmesini ve istikrarlı bir yapıya kavuşmasını istediklerini kaydeden Mamülcü, “Biz ufak bir toplumuz. Bu toplum içerisinde refaha kavuşmamız çok da büyük kaynakları gerektirmiyor ancak kısır bir döngüdeyiz” ifadelerini kullandı.