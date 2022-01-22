"Ekonomi dibe vurdu, acil önlemler alınmalı"

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Seçime sayılı günler kala YENİDÜZEN, Lefke halkının dertlerini dinledi, yurttaş ekonomik sorunlara işaret etti.

Düşüncelerini aktaran vatandaşlar, hayatın pahalı olduğuna vurgu yaptı, seçim sonrasında alım gücünü artıracak adımlar atılmasını istedi.

Ümit Bolçocuk: “Göreve gelecek olan hükümet ekonomiye yönelmeli”

“Ekonomimiz çok kötü durumda. Maaşımız Türk Lirası ama aldığımız her şey dövize endeksli. Göreve gelecek olan hükümet kesinlikle ilk olarak ekonomiye yönelmeli. Çünkü artık geleceğimizi göremiyoruz. Gençlerimiz iş bulamıyor ve göç yollarını tercih ediyor. Çünkü bu ülkede gelecek yok. İş bulan gençlerimiz bile hak ettiği maaşı alamıyor. Bu ortamda gençlerimiz nasıl ülkede kalsın ki?”

Serhan Solmaz: “Bu ülkede bir gelecek yok. Böyle giderse bütün gençler bu adayı terk edecek”

“İnsanlarımız şu anda geçinemiyor. Geçim derdinde olan çok insanımız var ve sadece Asgari ücreti yükseltmek yeterli olmuyor. Çünkü aldığımız her şey dövize endeksli ve ülkede çok ciddi boyutta bir pahalılık var. Ben 15-16 yıl İngiltere’de yaşadım. Ailem gelmem için ısrar etti, çıkıp geldim ve geldiğim günden bu yana hep sorunlarla uğraşıyorum ve borçlanıyorum. Ekonomik yönden sıkıntılarımız var ve ben yeni gelecek olan hükümetin bu sorunları çözebileceğini düşünmüyorum. Şu anda biz 90’lı yıllara geri döndük diyebilirim. Benim çocuklarım öğrenci ve okullarını bitirip ülkeden kaçmayı düşünüyorlar. Çünkü bu ülkede maalesef ki bir gelecek yok. Bu böyle giderse bütün gençler bu adayı terk edecek.”

Cemal Demirman: “İnsanlarımızın alım gücü sıfırlandı”

“Seçim sonrası kurulacak olan hükümet önce ekonomi, sonra da sağlığı düşünerek hareket etmelidir. Özellikle ekonomik yönden çok sıkıntılar çekiyoruz. TL’nin döviz karşısındaki değer kaybı insanlarımızın alım gücünü tamamen sıfırladı. Ben bir şekilde düzenimi kurdum ama düzenini kuramayan birçok arkadaşımız var. Üretmek lazım ama üretim için de yeterli destek de yok. Genç arkadaşlarımız üretiyor veya iş kuruyor ama yeterli destek göremediği için bir noktada bırakmak zorunda kalıyor. Günün sonunda da göç etmeyi düşünmeye başlıyor.”

Fehmi Çamlıköylü: “Benim gelecek için bir umudum yok”

“Önümüzdeki günlerde bir seçim olacak evet ama ben bu seçimden sonra pek bir şey değişeceğini düşünmüyorum. Ekonomimiz dibe vurmuş durumda ve acil önlemler alınması lazım. Açık söylemek gerekirse benim gelecek için bir umudum yok. Göç eden birçok gencimiz de benim gibi düşündüğünü biliyorum. Bu ülkede kurulan düzen yanlış. Sistemsizlik hat safhada ve bunu düzeltmek için de uğraşılmıyor. Bu ülkede ancak çözüm olursa bir şeyler düzelebilir.”

Ahmet Uzunoğlu: “Gençlerimiz geleceği olan ülkelere göç ediyorlar ve biz buna ne yazık ki engel olamıyoruz”

“Lefke bölgesi gelişmekte en geride olan ve 1974 sonrası en çok göç veren bölgedir. Çünkü göreve gelen hiçbir hükümet bu bölgeyle ilgilenmedi. Bu özeldeki sorunumuz. Genelde ise ekonomimiz çok kötü. Önümüzdeki günlerde seçim olacak ama ben şu anki durumun değişeceğini sanmıyorum. Evet, özellikle ekonomi konusunda acilen icraatlar yapılmalı ama halkı rahatlatmak adına adımların atılmayacağını düşünüyorum. Gençlerimiz göç ediyor ve haklılar. Geçimlerini sağlamak için geleceği olan ülkelere göç ediyorlar ve biz buna ne yazık ki engel olamıyoruz. Çünkü bizim ülkemizde bir gelecek yok.”

İbrahim Sergey: “İlk icraat hayatı ucuzlatmak olmalı”

“Ülkemizde ciddi anlamda bir pahalılık var ve göreve gelecek olan hükümet hayatı ucuzlatmak yönünde adımlar atmalı. Bir markete giriyoruz ve girdiğimize bin pişman oluyoruz. Özellikle temel ihtiyaçların ucuzlatılması lazım. Bir başka sorunumuz ülkedeki işsizlik ve gençlerimiz ülkeden göç ediyor. Gençlerimiz haklı çünkü bu ülkede bir gelecek kalmadı artık. Ben genç olsam ben de göç edecektim. Bu yüzden hükümete gelecek olanların adım atması şart.”

Murat Turgut: “Kurulacak hükümet ateşten gömleği giymeli ve halkın yanında durmalı”

“Ülkede ciddi anlamda pahalılık var ve çocuklarımıza istediği şeyleri alamıyoruz. Seçimden sonra hükümeti kim kurarsa kursun, ateşten gömleği giymeli ve halkın yanında durmalı. Şu anda nereye gidersek gidelim birçok insan ekonomiden yakınıyor, hayatın pahalı olduğunu söylüyor. Geçinemeyen insanlarımız, bilhassa gençlerimiz ülkeden göç yollarını arıyor. Çünkü burada bir gelecek görmüyor. Gençlerimizin önünü açmak için adımlar mutlaka atmalıyız. Bu da hayatı ucuzlatmaktan ve işsizlik sorununa çare üretmekten geçer.”



Kaan Egi: “Hükümet kişi başına düşen milli geliri artırmak adına çalışama yapmalı”

“Hükümetin kurulmasının ardından ilk icraat kesinlikle insanların çok daha sağlıklı yaşayabileceği minimal durumu oluşturabilmek yani kişi başına düşen milli geliri artırmak adına çalışama yapılması lazım. İnsanlar 5 TL’ye ekmek alıyorlarsa kazançlarının da aynı oranda artması gerekir. Şu anda hepimizin bir birine kırıldığı, günün sonunda da emekçinin ezildiği bir sistem var. Gelinen aşamada genç kesimde ülkede tutulamıyor. Birçok genç arkadaşımız mezun olup ülkeyi terk ediyor çünkü ne yazık ki bu ülkede bir gelecek yok.”

Evren Urfalı: “Kıbrıslı Türk bir gencim ve geleceğimi göremiyorum”

“Benim görüşüm derhal bu adada bir çözüm olmalı ki bizim de kazancımız Euro olsun. Bununla birlikte gençlerin önünü açabilecek bazı alanlar açılmalı. Ben okuyorum ama mezun olduktan sonra alanımla ilgili hiçbir sektör göremiyorum. Önce insanları bu meslekleri yapmaya teşebbüs etmek lazım. Ben Kıbrıslı Türk bir gencim ve bu ülkede, bu sistemle geleceğimi göremiyorum. Güneye gidip çalışmayı düşünüyorum.”