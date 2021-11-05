Ekim ayı Hayat Pahalılığı yüzde 3.23...

İstatistik Kurumu, ekim ayı hayat pahalılığı oranını yüzde 3.23 olarak açıkladı.

KKTC İstatistik Kurumu, Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde, bir önceki aya göre yüzde 3.23, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 20.23 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23.63 artış olduğunu açıkladı.

İstatistik Kurumu’nun, tüketici fiyatlarındaki gelişmeleri izlemek amacıyla, önceden seçilmiş perakende satış yerlerinden derlediği perakende fiyatlara göre her ay yayınladığı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’ne göre, ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 10.58 ile giyim ve ayakkabı ana grubunda oldu.

Mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubunda yüzde 7.05, ulaştırma ana grubunda yüzde 5.84, çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 3.53, sağlık ana grubunda yüzde 3.17, haberleşme ana grubunda yüzde 2.75, gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda yüzde 2.60, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubunda yüzde 2.46, eğitim ana grubunda yüzde 1.52, eğlence ve kültür ana grubunda yüzde 0.96, alkollü içecekler ve tütün ana grubunda yüzde 0.32 artış; lokanta ve oteller ana grubunda yüzde 0.61 düşüş gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 451 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 90 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 75 ile KKTC Piyango Bileti , yüzde 69.31 ile ayva ve yüzde 52.17 ile marul oldu.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 46.54 ile limon, yüzde 41.06 ile nar ve yüzde 38.87 ile roka oldu.

Bir önceki aya göre değişim oranı yüzde 3.23; bir önceki yılın aralık ayına göre değişim oranı yüzde 20.23; bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 23.63; olarak hesaplandı.