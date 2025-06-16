"Ek mesailer cumaya kadar yapılmazsa 'ek mesaiye kalmama' eylemi başlatılacak"

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ile Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, mart ayından beri ödenmediğini kaydettiği ek mesailerin cuma günü mesai bitimine kadar yatırılmaması halinde “ek mesaiye kalmama” eylemi başlatacaklarını açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Bengihan, ek mesai ödemelerindeki gecikmelerin yasalara aykırı olduğunu belirterek hükümeti uyardı. Bengihan, Kamu Görevlileri Yasası ve Kamu Sağlık Çalışanları Yasası'nın, ek mesai ödemelerinin en geç bir ay içinde yapılmasını emrettiğini ve geçmişte bu konuda dava açtıklarını da hatırlattı.

Bengihan, "Maliye Bakanlığı, ödemeleri ilgili yasalara aykırı bir biçimde 3-4 ay gecikmeyle yapmayı alışkanlık haline getirmiştir” ifadelerini de kullandı.