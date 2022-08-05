Egzoz Emisyon Ölçüm Raporu ücreti 70 TL oldu

Motorlu Taşıt Egzoz Emisyon Ölçüm Raporu için azami ücret 70 TL olarak belirlendi.

Resmi Gazete’ye göre, Bakanlar Kurulu, “Motorlu Taşıt Egzoz Emisyon Kontrolü Tüzüğü’nün 10’uncu maddesinin (2)’nci fıkrası uyarınca Motorlu Taşıt Egzoz Emisyon Ölçüm Raporu için azami ücret olarak 70 TL (Yetmiş Türk Lirası) alınmasına” karar verdi.