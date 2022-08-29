Eğitimlerini tamamlayan 45 hasta bakıcısı belgelerini aldı

Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi, Kalkanlı Yaşam Evi ve Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde yaşlı ve hasta bakımı veren ve hizmet içi eğitimlerini tamamlayan toplam 45 hasta bakıcıya belgeleri Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra tarafından verildi.

Sağlık Bakanlığı Toplantı Salonu’nda yer alan belge takdim töreninde konuşan Bakan Altuğra, bakıma muhtaç yaşlılar veya daha erken yaştaki kişilerin tıbbi tedavi gereksinimi de duyduğunu belirterek, bu tedaviyi almaları için bakanlık bünyesinde hizmet veren kronik hastalıklar hastanesi ve yaşlı bakım evi bulunduğunu kaydetti.

Altuğra, gelişen teknolojiye ayak uydurmak ve var olan hemşireleri desteklemek adına sağlık hizmetini daha kaliteli şekilde vatandaşlara götürmek amacıyla hasta bakıcılara 20 saatlik hizmet içi eğitim verildiğini söyledi.

“Tüm sağlık çalışanlarını ayakta alkışlıyorum”

Hasta bakıcılara bugün belgelerinin verileceğini dile getiren Sağlık Bakanı Altuğra, emek veren herkesi kutlayarak, “Tüm sağlık çalışanlarını ayakta alkışlıyorum” dedi.

Arifoğlu: Hasta bakıcılarımız en iyi şekilde eğitim aldı

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Hemşirelik Şube Amiri Dr. Berna Arifoğlu da, hasta bakıcılık ve yaşlı eğitimi verdikleri gruba katılım belgelerini takdim etmek için toplandıklarını belirtti.

Bakanlığa bağlı yaşlı ve hastalara hizmet veren 3 tane merkez olduğunu ifade eden Arifoğlu, bunların kronik hastalar hastanesi olan Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Kalkanlı Yaşam Evi olduğunu söyledi.

Burada çalışan hasta bakıcıların hasta ve yaşlılara en iyi bakımı sunabilmek için hemşirelerle eşgüdüm halinde çalıştığını kaydeden Berna Arifoğlu, hasta bakıcıların daha iyi hizmet verebilmek için eğitim aldığını söyledi. Arifoğlu, 5 günlük eğitimin sonunda hasta bakıcıların belgeleri almaya hak kazandığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından hasta bakıcılara belgeleri takdim edildi.