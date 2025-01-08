“Eğitimin ve güvenliğin ihmaline tahammülümüz yoktur”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Mağusa'da bulunan Şht. Zeki Salih İlkokulu'nda başlatılan güçlendirme çalışmalarının yarım kaldığını açıkladı.

Sendika Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener tarafından yapılan yazılı açıklamada, yarım kalan inşaat molozlarının okulun bahçesinde bulunduğunu, bu durumun hem öğrencilerin eğitim hakkını gasp ettiğini, hem de insan sağlığı için tehlike yarattığı vurgulandı.

Açıklamada, konu hakkında çalışma yapılmaması durumunda Okul Aile Birliği ile birlikte hareket edilerek eylem ve grev kararı alınacağı da belirtildi.

İşte açıklama:

"Fotoğraflarda görülen Şht. Zeki Salih İlkokulu'ndaki manzara, UBP-DP-YDP hükümetinin ve Eğitim Bakanlığının, eğitime ve çocukların güvenliğine verdiği değeri bir kez daha açıkça gözler önüne sermiştir. Okulda başlatılan güçlendirme çalışmaları tamamlanmamış, yarım bırakılmış, adeta kaderine terk edilmiştir.

Okul değil, inşaat alanı!

Yarım kalan inşaatlar ve moloz yığınları okul bahçesini tamamen kaplamış durumdadır.

Depolar ve sınıflardan boşaltılan demirbaşlar açık alanda korunmasız bir şekilde atılı durmaktadır.

Derin çukurlar çocuklar için ciddi bir tehlike oluşturmaktadır.

Fiziksel altyapı, bir okuldan çok bir şantiye alanını andırmaktadır.

Bu durum, yalnızca eğitim hakkının ihlali değil, aynı zamanda çocukların can güvenliğinin hiçe sayılmasıdır. Okul binalarının depreme dayanıklılığı ve genel güvenliği konusu, sürekli ertelenen ve göz ardı edilen bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Eğitimde fiziksel güvenlik bir lütuf değil, bir haktır. Her öğrenci, güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim görme hakkına sahiptir. Bu hakkı sağlamak ise devletin ve hükümet yetkililerinin en temel sorumluluğudur. Ancak görüyoruz ki, sorumlular görevlerini yerine getirmemekte, eğitim yuvası okulları kaderine terk etmektedirler.

Gereken adımlar hemen atılmalıdır!

Okullardaki güçlendirme çalışmaları derhal takvimlendirilmeli ve tamamlanmalıdır.

Eğitim ve güvenlik standartları eksiksiz bir şekilde yerine getirilmelidir.

Öğrencilerin, öğretmenlerin ve çalışanların güvenliği sağlanmadan bu okullarda eğitime devam edilmemelidir.

Okul yönetimi, öğretmenler ve veliler süreç hakkında düzenli olarak bilgilendirilmelidir.

Bu tablo, kabul edilebilir değildir. Sadece Şht. Zeki Salih İlkokulu özelinde değil birçok okulumuzda gördüğümüz bu ihmal, eğitim sistemimizin içinde bulunduğu genel çürümenin bir yansımasıdır.

Bu bağlamda KTÖS olarak uyarıyoruz, gereken adımlar atılmaması halinde Okul Aile Birliği ile birlikte hareket ederek, bu şartlarda okulu kapatma dahil her türlü grev ve eylem kararı almaya hazırız. Çocuklarımızın can güvenliği ve eğitim hakkı siyasi çekişmelerin ve bürokratik ihmalin gölgesinde bırakılamaz."