“Eğitimde yeni bir dönem başladı”

“Başörtüsü tüzüğü” ile ilgili Independent Türkçe’ye konuşan Başbakan Ünal Üstel, liselerde başörtüsünün serbest bırakılması ile birlikte inanç özgürlüğü ve bireysel haklar ışığında eğitimde yeni bir döneme girildiğini savundu.

Başbakan Üstel, düzenlemenin bireysel hak ve özgürlüklerin güçlendirilmesini esas aldığını belirterek, “Tüzükte yapılan değişiklik inanç özgürlüğünü, evrensel insan hakları ilkeleri doğrultusunda koruma altına almaktadır” dedi.

Üstel: İnanç özgürlüğü ve bireysel haklar ışığında eğitimde yeni bir dönem

Başbakan Ünal Üstel, Independent Türkçe'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Kıbrıs Türk halkı, tarihsel süreç içerisinde hoşgörü kültürüyle şekillenmiş, farklılıkları bir zenginlik olarak gören bir toplumdur. Bu köklü anlayış, bugün eğitim alanında atılan önemli bir adımla bir kez daha hayat bulmuştur.

Liselerde öğrenim gören öğrencilerin inançlarına uygun şekilde örtünmelerine imkân tanıyan ve bireysel özgürlükleri esas alan yeni kılık kıyafet düzenlemesi, Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe girmiştir. Bu düzenleme, bireysel hak ve özgürlüklerin güçlendirilmesini esas almakta; inanç özgürlüğünü, evrensel insan hakları ilkeleri doğrultusunda koruma altına almaktadır.

Kamuoyunda kimi çevrelerce dile getirilen, düzenlemenin sarık, peçe ya da nikap gibi unsurları kapsadığı yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Tüzük değişikliği bu tür uygulamaları içermemekte, yalnızca öğrencilerin kişisel inançlarına saygı çerçevesinde, başörtüsü gibi örtünme tercihlerine imkân tanımaktadır.

Dünyanın özgürlükler çağını yaşadığı bu dönemde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bu gelişmelerin gerisinde kalması düşünülemez. Bu adım, sadece bir düzenleme değil; toplumsal uzlaşının, karşılıklı saygının ve çağdaş demokratik değerlerin bir tezahürüdür.

Kıbrıs Türk halkı, geçmişten aldığı ilhamla geleceğe daha emin adımlarla yürüme kararlılığını sürdürmektedir.