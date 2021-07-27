Eğitimde 'virüs' sancısı

Devrim DEMİR

Covid-19 salgını nedeniyle iki yıldır sekteye uğrayan yüz yüze eğitimin bu dönem Eylül’ün ilk haftası başlaması hedefleniyor ancak hem artan vakalar hem de aşılama hızı kaygılandırıyor.

Eğitim uzmanları artan vakalar nedeniyle okulların açılmasından endişe duyarken, sendikalar öğretmenlerin kaçının aşılandığına dair veri olmadığını söyledi.

Öğretmen sendikaları, Eğitim Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde 2021-2022 eğitim yılının Eylül’ün ilk haftası açılmasının hedeflendiğini kaydetti.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, Eğitim ve Sağlık Bakanlığı’nın öğretmenlere yönelik aşılama takvimi uyguladığını ancak kendileri ile veri paylaşılmadığını ifade etti. Maviş, büyük bir kısım öğretmenin aşılamaya gittiğini ancak ellerinde net bir rakam olmadığını ifade etti.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmen Sendikası Başkanı Ozan Elmalı, aşılama ile ilgili öğretmenlere özgü bir planlama olmadığını kaydetti.

“Aşılamaya yönelik bir kayıt, istatistik bir bilgi yok”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, okulların açılması ile ilgili eğitim sendikalar ve Tabipler Birliği ile bir çalışma başlattıklarını ve bu çalışmanın devam ettiğini kaydetti. Eğitim Bakanlığı’nın bayramdan önce bir toplantıya çağırdığını ifade eden Elcil, “Öğretmenlerin aşılanmasına yönelik elimizde bir veri yok. Kaç kişi aşılandı, aşılanmadı ne yazık bilmiyoruz” dedi.

Öğretmenlere yönelik bir aşı çalışması yapılamadığını belirten Elcil, bir kısım öğretmenin aşılandığını bazı kesimlerin ise aşı olmak istemediklerini kaydetti. Eğitim Bakanlığı ile gerçekleştirdikleri görüşmelerde, okulların Eylül ayının ilk haftasında açılmasının planlandığını kaydeden Elcil şöyle devam etti: “Küçücük bir adada yaşıyoruz. Şuanda aşıya yönelik elimizde bir kayıt yok. İstatistik Kurumu olmasına rağmen, resmi bir bilgi yok. Ağustos ayında öğretmenlere yönelik aşının bitmesi gerekmekte. Eğitim yılının başlaması hepimizin beklediği bir şey, öğretmenler de yüz yüze eğitimi bekliyor. Hükümetin de bu yönde çalışmalar yapması gerekiyor. Okullarda temizlik, personel durumu kontrol edilerek bunlar aşılmalı. Online eğitimde alt yapı eksiklikleri nedeniyle yaşanan motivasyon eksikliğini hep birlikte gördük. Hükümet ve Eğitim Bakanlığı Ağustos ayının 20’sine kadar, diyalog içinde olarak her şeyi kontrol etmeli. Okulların açılması temel beklentimiz.”

“Gerekli önlemler alınmalı, okulları yeni dönemde güvenli şekilde açık tutmak isteriz”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmen Sendikası Başkanı Ozan Elmalı, özellikle aşılama ile ilgili öğretmenlere özgü bir planlama olmadığına vurgu yaptı. Elmalı, “Araya tatil girdi, bazı öğretmenler aşı olma konusunda zorunluluk olup olmadığını sordu” diye konuştu.

Yapılan programla, Eylül ayının ilk haftasında 2021-2022 yeni eğitim yılının başlanmasının hedeflendiğini kaydeden Elmalı, Tabipler Birliği ve KTOEÖS’ün ortak bir çalışma yaptığını, vakaların artması halinde okulların nasıl kapanacağına yönelik planlama yapıldığını söyledi. Bununla ilgili bir kitap hazırladıklarını, Pazartesi günü yaptıkları çalışmaları içeren kitapçığın değerlendirmeye sunulacağını kaydeden Elmalı, “Sağlıkçılar ve Tabipler Birliği’nin önerileri doğrultusunda hem aileleri, hem öğrencileri, hem de toplumu bu planlama ile ilgili bilgilendirmeyi hedefliyoruz. Yeni eğitim yılında, okulları açık tutmak istiyoruz. Eğitim Bakanlığı ile yeniden düzenlemeler için bir araya geleceğiz” dedi.

Ozan Elmalı, “Özellikle Temmuz ayında vaka artışının da hızına dikkati çekmek istiyorum. Bayram, 20 Temmuz görüntülerini de gördük. Toplum salgınla ilgili hassasiyeti unutarak, tedbiri elden bıraktı. Vaka sayılarının düşmemesi eğitim açısından ciddi sıkıntılar yaratacak. Bu durum endişe verici” şeklinde konuştu.

“Tam zamanlı eğitim için vakaların 100’ün altına düşmesini istiyoruz”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Eğitim Sekreteri Burak Maviş, Eğitim ve Sağlık Bakanlığı’nın öğretmenlerin aşılanmasına yönelik aşılama takvimi uyguladığını kaydetti. Öğretmenlerin büyük bir kısmının aşılanmaya gittiğini ifade eden Maviş, bununla ilgili net bir rakamın olmadığını söyledi. Eylül ayında okulların problemsiz açılmasını talep ettiklerini kaydeden Maviş, yüz yüze eğitim için de bir takım hazırlıkların yapılması gerektiğinin altını çizdi. Sağlık ve güvenlik önlemleri ile ilgili bir rehber hazırladıklarını dile getiren Maviş, Tabipler Birliği ile çalışma yaptıklarını, bu çalışmada kaç vakadan sonra uzaktan eğitime geçileceği ile ilgili tespitleri olduğunu söyledi. Vaka sayılarının günde 100 civarı seyrettiğine de dikkati çeken Maviş, “Tam zamanlı eğitim için vaka sayıları 100’ün altına düşmeli. Önemli olan okulları güvenli bir şekilde açık tutmak ve yüz yüze eğitimi yeniden başlatmak” şeklinde konuştu.

Eğitim Bilimci Kemal Akkan Batman:

“Çok endişeliyiz, artan vakalar ciddiye alınmalı”

Eğitim Bilimci Kemal Akkan Batman, artış gösteren vakalar nedeniyle ciddi endişeleri olduğunu, dördüncü dalganın Avrupa’da çok etkili olduğunu dile getirdi. Hükümetin hala esnek davranması, ciddi önlemler almamasının da vaka artışında etkin olduğunu kaydeden Batman, “Aşı konusunda da bir takım endişeler var, hala eşitsizlik sürüyor” dedi.

Aşıların, salgını önleyecek seviyede olmamasının okullara da yansıyacağını ifade eden Batman, “Sadece öğretmenler değil, rehberler, öğrenci taşımacılığı yapan şoförler gecikmeden aşılanmalı. Bu, gecikmeden bir an önce yapılmalı” dedi.

Eylül ayının ilk haftasında okulların açılması hedefi ile ilgili takım endişeleri olduğunu da dile getiren Batman, tam aşılanma yapılmadan okulların açılmaması gerektiğini söyledi. Vakalarda ciddi bir artış olduğunu, kişilerin de okulların açılmasına ilişkin ciddi tepkiler oluşturduğunu kaydeden Batman, varyantların da çok hızlı bir şekilde arttığını, bunun çok endişe verici olmakla beraber çok düşündürücü olduğunu ifade ederek, “Bu süreçte sağlıkçıları öngörülerini izlemeliyiz” dedi.

Eğitim Bilimci-KEAB Başkanı Salih Sarpten:

“Eylül ayı yaklaştıkça öğrenci, öğretmen ve veliler kaygılı”

Eğitim Bilimci-KEAB Başkanı Salih Sarpten “Okulların açılış tarihi olan Eylül’e yaklaştıkça öğrenci, öğretmen ve anne-babalarda yine yüz yüze eğitime başlayamama kaygısı artmaktadır” diye konuştu. Sarpten, “Eğitimin başlaması için gerekli tüm hazırlıklar sistemdeki tüm bireylerin aşılanması, okul ortamlarında sosyal mesafenin korunması tamamlandı mı ya da Eylül ayına kadar tamamlanması için gerekli tedbirler alındı mı?” sorusunu hükümete yöneltti.

Okullarda olası bir bulaş durumunda uygulanacak “Eğitim Acil Durum Planı” ile ilgili Eğitim Bakanlığı’nın ne tür önlemler aldığının da bilinmesi gerektiğine değinen Sarpten şöyle devam etti: “Yüz yüze eğitime geçilmesi durumunda herhangi bir okulda ortaya çıkacak pozitif vakanın ve/veya temaslı birey olunması durumunda işe koşulacak ‘Eğitim Acil Durum Planını’ oluşturması gerekiyor. Son iki öğretim yılını okulundan uzakta geçiren çocuklarımızın okul adaptasyonları, sürekli olarak ev ortamında kalma ve ekran başında öğrenim yapmadan kaynaklanan psikolojik sıkıntılarını gidermeye yönelik herhangi bir uygulamaları sisteme entegre etmeleri gerekiyor. Bakanlık, nitelikli bir uzaktan eğitim platformu kurarak, sırf bu nedenden dolayı yaşanan fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırması gerekiyor. Ve en önemlisi, son iki öğretim yılında yaşanan eğitim kayıplarının giderilmesi için destek programlarını da içeren bir anlayışla ciddi bir planlama ve programlamanın yapılması gerekiyor. Bütün bu hazırlıkları yapmadan okulları açmanın hiçbir anlam ifade etmeyeceği gibi fırsat eşitsizliğini derinleştirerek yaşanan eğitim kayıplarını daha da artırmaktan başka bir işe yaramayacağı da gün gibi ortadadır”

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Fadime Tülücü:

“Devleti şeffaf olmaya çağırıyorum, okullarda önlem alınıp alınmadığını duyurmak zorunda”

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Fadime Tülücü, okulların açılmasını hem veli hem de bir doktor olarak desteklediğini kaydetti.

Sendikalarla ilgili yaptıkları ortak bir çalışmaya dikkat çeken Tülücü, vakaların artışta olduğuna işaret etti. Yeni varyantların ortaya çıktığını kaydeden Doktor Tülücü, aşının da uzun bir süre hayatımızda olacağını ifade etti. Vakalardaki hareketliliğin sebebini öngören bir bilim dalı olmadığını da kaydeden Tülücü, “Toplum, Covid’le yaşama fikrine alışmış gibi. Okulların pandemi kuralları çerçevesinde açılmasını destekliyorum” dedi.

Devletin de şeffaf olması gerektiğine dikkati çeken Tülücü, bakanlığın okullarda ne kadar önlem alındığını duyurmak zorunda olduğunun altını çizdi.

Temmuz ayında vaka sayısı taburcu sayısından çok fazla:

23 günde 4 ölüm, bin 934’ü yerel, iki bin 342 yeni vaka…

Ülkede vaka sayılarındaki artış 01-23 Temmuz tarihleri arasındaki Sağlık Bakanlığı’nın günlük yayımladığı verilere yansıdı. Vaka sayılarındaki ürküten artış hızla devam ederken, taburcu sayısındaki düşüş dikkati çekti.

Temmuz ayının ilk üç haftasında yaşları 101 ile 53 arasında değişen 4 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. 2020 yılından bu yana Covid-19 tanısı nedeniyle hastanede tedavi gören ve hayatını kaybeden kişi sayısı 39’a yükseldi.

01-23 Temmuz tarihleri arasında 1934 ‘yerel’, 2342 ‘pozitif’ toplam vaka tespit edilirken, bu tarihler arasında taburcu edilen kişi sayısı 1345.