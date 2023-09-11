Eğitimde ‘eksik’ başlangıç

İlköğretimde eksiklikler:

İlköğretimde ‘en az’ 300 öğretmen ihtiyacı var

11 müdür, 14 de müdür muavini eksik

Okulların %78’i hasarlı

Bina güvenliği açısından sıkıntılı okullar: Dikmen ilkokulu, Değirmenlik ilkokulu, Alaniçi İlkokulu, Yeniboğaziçi İlkokulu ve Karakol İlkokulu, Gaziköy İlkokulu, Çamlıbel İlkokulu, Çağlayan İlkokulu ve Konuklar İlkokulu

Ortaöğretimde eksikler:

Ortaöğretimde 402 öğretmen ihtiyacı var

25 müdür, 3 de müdür muavini eksik

Hasarlı bina sayısı 9’a yükseldi

Bina güvenliği açısından sıkıntılı okullar; Namık Kemal Lisesi, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Cumhuriyet Lisesi, Erenköy Lisesi ve Güzelyurt Meslek Lisesi, Çanakkale Ortaokulu, Canbulat Ortaokulu, Lefke Gazi Lisesi ve Lapta Yavuzlar Lisesi.

Serap ŞAHİN

Yeni eğitim ve öğretim yılı birçok sıkıntıyla açılmaya hazırlanıyor. İlk ve ortaöğretimde toplamda 702 öğretmen ihtiyacı, % 78 hasarlı bina sayısı, 39 müdür muavini ve 14 müdür ihtiyacı ile yeni döneme başlayacak.

YENİDÜZEN’e konuşan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Sekreteri Tahir Gökçebel ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, yeni dönemde kaos yaşanacağını ve okulların şantiye alanına döneceğine vurgu yaparak aynı zamanda okulların tam gün eğitime hazır olmadığını da belirttiler.

Ortaöğretimde 402 öğretmen,25 müdür, 3 de müdür muavini eksikliği olduğuna işaret eden KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, “Öğretmenlere ders yükleri üzerinde yük bindirmeye çalışılacağı da kesindir” ifadelerine yer verdi.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş de ilköğretimde şu an için toplamda 300 öğretmen ihtiyacı olduğunu ancak kayıtların tamamlanmasının ardından bu ihtiyacın artabileceğini belirtti. Maviş, 11 müdür, 14 de müdür muavini eksiği olduğunu kaydetti.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel

“402 öğretmen ihtiyacı var”

Bakanlıkla yapılan ilk tespitlerde haftalık ders programlarının 35 ve 38 saate göre hesaplandığını ve 252 öğretmen ihtiyacı belirlendiğini kaydeden KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, Eğitim Bakanlığı’nın ise haftalık ders programlarının 39 saate göre ve 200 öğretmen alımıyla ihtiyacı tamamlamak istediğini vurguladı.

Gökçebel, “Bu ciddi bir kaostur. Öğretmen ihtiyaçlarının ciddi anlamda okullarda olacağı kesin. Öğretmenlere ders yükleri üzerinde yük bindirmeye çalışılacağı da kesindir. 39 saate çıkılması, ihtiyacı en az yüzde 40 arttırır. 39 saate göre olması gereken 402 öğretmen ihtiyacıdır” dedi.

Gökçebel sözlerine şöyle devam etti:

“Eğitim Bakanlığı, Kamu Hizmeti Komisyonu ve hükümet ciddi bir yolsuzluk yapıyor. İhtiyaçlar tespit edilerek münhal açılırdı. Bakanlık ihtiyacı da açıklamadı. Şimdi isimlere bakarak ihtiyaçlar arttırılacak veya azaltılacak.”

“Hasarlı bina sayısı 9’a yükseldi”

Okullara finansman sağlanması amacıyla oluşturulan yasadaki komisyonda da görev alan Gökçebel, “1 okulda 3 bina varsa 1 tanesi mutlaka sıkıntılı. Bunların tamamı bitirilmedi. Raporu biten binalarla ilgili de henüz işlem başlatılmadı” dedi.

Geçen yıl hasarlı bina sayısının 5 olduğuna işaret eden Gökçebel, bu yıl raporu tamamlanmış binalarla bu sayının 9’a yükseldiğini kaydetti. Testlerin devam ettiğini ve hasarlı binaların artarak devam ettiğini vurgulayan Gökçebel, “Başlayacak işlemlerle birlikte okullar şantiye alanına dönecek” dedi.

Gökçebel, geçen yıl eğitime başlayamayan Namık Kemal Lisesi, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Cumhuriyet Lisesi, Erenköy Lisesi ve Güzelyurt Meslek Lisesi’ne vizelerden sonra Çanakkale Ortaokulu, Canbulat Ortaokulu, Lefke Gazi Lisesi ve Lapta Yavuzlar Lisesi’nin de dahil olarak sayının 9’a yükseldiğini söyledi.

“Müdür ve müdür muavini nakilleri de yapılmadı”

Müdür ve müdür muavini nakillerinin de yapılmadığını kaydeden Gökçebel, “Yaklaşık 25 müdür muavini, 3 de müdür eksik var. Bakanlık yasaya göre bu nakilleri yapmak zorunda” dedi.

“Eğitim bakanının bu işi bırakıp torun bakması lazım”

Eğitim Bakanlığı’nın bu yıl tam gün eğitime geçileceğini söylediğini belirten Tahir Gökçebel, “Bakanlık taşımacılığı hazırlamadı, okulların yapısı belli, başlayacak olsa bile her okul şantiye alanı, güvenlik problemleri hat safhada, özel eğitim öğrencilerinin, Türkçe bilmeyen öğrencilerin, nüfusun arttığı bir dönemde tamamen kantin yetersizlikleri ile beslenme sıkıntılarının da yaşanacağı, oturma alanlarının olmadığı okul yapıları içerisinde bu yıl tam güne başlayacakmış. Eğitim Bakanı beynimizle dalga geçiyor, eğitim bakanının eğitim gailesi yoktur. Bana göre eğitim bakanının bir gün bile orada oturması sakıncalıdır. Bu işi bırakıp torun bakması lazım. İstifa etmeli” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş:

“İlköğretimde 300 öğretmen ihtiyacı”

İlkokul ve okul öncesinin öğretmen ihtiyacının toplamda 300 olduğuna işaret eden KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, bunların 3 de 1’inin kamu hizmeti komisyonu tarafından,3 de 2’nin de Eğitim Bakanlığı tarafından geçici görev vermek suretiyle farklı branşlardaki öğretmenler tarafından sağlanacağını kaydetti.

İlk etapta 10 tane Psikolojik Danışman ve Rehber öğretmen, 10 tane de Özel Eğitim öğretmeni ihtiyacının belirlendiğine işaret eden Burak Maviş, “Bu ihtiyacın sadece bir kısmı. Belirli bir nüfusu olan her okula rehber öğretmeni ihtiyacı var ve 110 tane okulumuz var. Bazı okullarda öğretmen yardımcısına da ihtiyaç var. Okullarda kadrolu hademelere ihtiyaç var. Taşeron sistemden gelenler daha uzun saatlerde ve düşük maaşa görev alıyorlar ve yaz aylarında okullarda bulunmuyorlar. Geçmiş dönemlerde kriminal olaylara karışmış hademe olayları ile de karşı karşıya kaldık” şeklinde konuştu.

Okul güvenliği noktasında okullarda bekçi ihtiyacı olduğuna da işaret eden Maviş, şu ifadelere yer verdi:

“Okulların daha güvenli hale gelmesi için buna ihtiyaç var. Kamera sisteminin de yetersiz olduğunu görüyoruz. Bekçi, sekreter alımları ile ilgili de okul nüfuslarına göre yatırım yapılmalı.”

“11 müdür, 14 müdür muavini eksiği var”

11 müdür, 14 de müdür muavini eksikliği olduğuna vurgu yapan Maviş, bu rakamların kayıtlar tamamlandıktan sonra nüfus artışıyla artabileceğini söyledi.

Bakanlığın eğitimde süreyi uzatma noktasına olduğuna vurgu yapan Genel Sekreter Burak Maviş,

“Beslenme ve hijyen açısından ciddi sıkıntılar yaşanacak. Eğitimde süreyi uzatma noktasında koşullar müsait değil. Eğitim bakanlığı bu konuda da bir kuruş yatırım yapmadı” dedi.

“Okulların % 78’i hasarlı”

Ortaokul ve ilkokullarda okulların %78’inin hasarlı olduğuna dikkat çeken KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, “Bu hasarlı okullar deprem tehlikesi ile yüz yüze olan okullar” dedi.

Okulların içindeki bazı binaların yıkılıp yeniden yapılması gerektiğine işaret eden Maviş, ağır hasarlı okulları şöyle sıraladı:

Dikmen ilkokulu, Değirmenlik ilkokulu, Alaniçi İlkokulu, Yeniboğaziçi İlkokulu ve Karakol İlkokulu.

Bu okulların geçen yıldan belirlendiğini söyleyen Maviş sözlerine şöyle devam etti:

“Değirmenlik ilkokulunun hasarlı binası yıkıldı, 2 konteynır sınıf koyuldu. Tarihi bina ile ilgili de güçlendirme yapılacak. Güçlendirme ile ilgili ihale aşamasına daha gelinmedi. Karakol İlkokulu’nda, 5 tane bloğun yeniden yıkılıp yapılması kararı var. Okulda 4 tane konteynır derslik vardı. Eğitim Bakanlığı 2-3 tane daha derslik koyacak ve eğitim böyle devam edecek. Okulun yarısı kullanılmayacak şantiyeye dönecek.”

Dikmen İlkokulu’nda tarihi binaya daha dokunulmadığını belirten Maviş, “Daha önce 2 konteynır konulmuştu dersler onlarda devam edilecek. Alaniçi’ne daha müdahale yapılmadı. Orada da bazı sınıflar kullanılmıyor. Yeniboğaziçi İlkokulu’nun yapımını da hayırsever turizm şirketi üstlendi. Okulun arkasına yeni bir bina yapıldı. Yıkılması gereken bina da güçlendirilecek” şeklinde konuştu.

Maviş sözlerine şöyle devam etti:

“Gaziköy İlkokulu, Çamlıbel İlkokulu, Çağlayan İlkokulu ve Konuklar İlkokulu ile ilgili ağır hasar verileri geldi. Bunlarla ilgili yeniden yıkım mı yoksa kapsamlı güçlendirme yapılacağı konusunda toplantı ile karar verilecek.

Yenierenköy ilkokulu, Canbulat İlkokulu, Kozanköy ilkokulu ve Konuklar ilkokullarıyla ilgili de dosyalar gelecek.

Bakanlar kurulunun resmi gazetede yayınladığı okullar da var. Tadilat isteyen okullar, güçlendirme yapılacak diye geçmiş dönemdeki haliyle bırakıldı. Şimdi okullar sıraya girecek. Belli bir süre aşamasında güçlendirilmesi veya yeniden yapılması gereken okullarda öğrenciler içinde olacak ve deprem olursa yıkılacak dedikleri binalardan bahsediyoruz.”