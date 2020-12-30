Eğitimde ‘devamsızlık’ sancısı Velilerde virüs korkusu

Ayşe GÜLER

Eğitimde ‘yerel bulaş’ endişesi, bazı okullardaki devamlılığa yansıdı.

Özellikle pozitif vakaların görüldüğü bölgelerde, birçok veli, ‘tedbir’ amacıyla çocuklarını okula göndermeme yoluna gitti.

Okullarda öğrenci sayısında gözle görülür şekilde yaşanan düşüş, kayıtlara da geçti.

Kimi okullarda okula gitmeyen öğrenci sayısı 90’ı buldu, kimilerinde ise sınıftaki toplam öğrenci sayısı 5’e kadar geriledi.

Öğrenimin yarı zamanlı olarak devam ettiği birçok okulda, ‘eğitim’ sancısı sürüyor.

YENİDÜZEN, okullardaki ‘eğitim devamlılığının’ nabzını tuttu.

Akdoğan Dr Fazıl Küçük İlkokulu Müdürü Sözer Özkaramehmet, köy içerisindeki vakalardan dolayı ailelerin paniklediğini, 270 öğrencisi bulunan okula önceki gün ve dün 70’e yakın öğrencinin geldiğini söyledi.

Eğitimde ‘yerel bulaş’ endişesi, okula giden öğrenci sayısında gözle görülür şekilde düşüş yaşanmasına neden oldu. Özellikle pozitif vakaların görüldüğü bölgelerde, kimi okullarda okula gitmeyen öğrenci sayısı 90’ı buldu, kimilerinde ise sınıftaki toplam öğrenci sayısı 5’e kadar geriledi.

Şehit Ertuğrul İlkokulu Müdürü Selda Ersoy, okula gelmeyen öğrenci sayısının her geçen gün arttığına değindi.

Dershanelerin daha sıkı denetlenmesi gerektiğine işaret eden Levent İlkokulu Müdürü Osman Fırat ise

90 öğrencinin okula gelmediğini, bunların 70’inin dershane kaynaklı olduklarını aktardı.

Görüş almak için aradığımız Değirmenlik Lisesi Müdürü Hale Alibaba Erden açıklama yapmadı, Eğitim Bakanlığı’ndan bilgi alınabileceğini belirtti.

Vadili-İnönü İlkokulu’ndan alınan bilgiye göre; okula gitmeyen öğrenci sayısı ortalama 10 ila 20 arasında değişiyor.

Okuldaki eğitim, hem Vadili hem de İnönü’de olmak üzere iki ayrı binada sürüyor, sınıftaki öğrenci sayısı bazılarında 5’e kadar düşüyor.

Bunun yanı sıra 3 pozitif vakanın görüldüğü Alasya İlkokulu’na ise eğitim durdu.

650 öğrencinin eğitim gördüğü okula veliler çocuklarını göndermiyor.

öte yandan konuyla ilgili İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

OKUL MÜDÜRLERİ NE DÜŞÜNÜYOR?

Akdoğan Dr Fazıl Küçük İlkokulu Müdürü Sözer Özkaramehmet:

“70’e yakın öğrenci geldi”

“Köy içerisindeki vakalardan dolayı aileler panikledi. Okul içi vaka yok, ancak köy içi temas var. 8 çocuk var. Onlar aileleriyle karantinada. Okulumuzda 270 öğrenci eğitim görüyor, 25 de öğretmen hizmet veriyordu.

Vakalar ilk çıktığında bir gün okula hiç öğrenci gelmedi. Yeni duyulduğunda, veliler panik yaşadı. Daha sonra okula dönüşümlü olarak gelen öğrenci sayısı 25-30’du. Dün ve bugün 70’e yakın öğrenci geldi. Bu sayı 125- 130 arasında olması gerekirdi. Sınıflardaki öğrenci sayısı farklılık gösteriyor. Örneğin bir sınıfta dönüşümlü olarak 10 öğrenci gelmesi gerekirken, bazılarında 4, bazılarında 8 öğrenci geliyor. Sınıflardaki sayı değişkenlik gösteriyor.

Yeni yıldan sonra okula gelen öğrenci sayısının artacağını düşünüyorum. Panik, yavaş yavaş azalıyor.

Temaslılar köy içinde toplandı, test sonuçları negatif çıktı.

Eğitim devam ediyor. Öğretmenler olarak okuldayız. 1 öğretmenimizin annesi ve anneannesi pozitif. Kendisi negatif ama karantinadadır. Yapılan iki testi de negatif.

Bilgileri bakanlıkla paylaştık. Öğretmenlerimiz gruplarında eğitime devam ediyor. Yeni yıldan sonra kaybedilen zaman için tekrar yapacağız. Buna rağmen, farklı okullardaki vakaların artışın devam ediyor. Ama işin ucu ne oluyor bilemiyorum.”

Şehit Ertuğrul İlkokulu Müdürü Selda Ersoy:

“Okula gelmeyen öğrenci sayısı artıyor”

“Okulumuzda pozitif vaka yok. Ancak yaşananlardan dolayı endişe duyan veliler çocuklarını okula göndermiyor. Bu sayı, her geçen gün artıyor.”



Levent İlkokulu Müdürü Osman Fırat:

“90 öğrenci okulumuza gelmiyor”

Eğitim Bakanlığı, covid ile mücadele konusunda kitapçık dağıtmıştı. Keşke, bu kitapçık etüt merkezleri ve dershaneler de uygulansa. Bizi dershaneler maffediyor. Ne çıkıyorsa dershanelerden çıkıyor.

Normal apartman dairelerinde, tenefüs alanları uygun değil, koridorları daracık. Geçtiğimiz günlerde sınav yaptılar yüzlerce öğrenci anne babaları oradaydı. Okulumuzda 70-80 çocuğumuz dershaneye gittikleri için koruma amaçlı okula gelmiyor, velilerle konuştuk. Diğer okullarda koruma amaçlı tedbir alındı. Bilmediğimiz bir mikropla savaşıyoruz. Tedbirli davranıyoruz ama nereye kadar gidecek bilmiyoruz. Ciddi tedbir alınmalı. Kontrol altında olmayan yerler varsa önlem alınmalı. Okulumuzda normalde 578 öğrenci, 80 öğretmen öğretmen var. Kendiliğinden tedbir alan veliler var. 20 çocuk da öyle gelmiyor. Okula gelmeyen öğrenci sayısı 90…

Ciddi tedbirler alıyoruz. İlk zamanlarda yine dershanenin sıkıntılarından dolayı 10 öğretmeni izole etmiştik. Şimdi yine aynı şekilde 70 öğrencimiz izole…”

Vadili-İnönü İlkokulu:

“Ortalama 10-20 arasında öğrenci gelmiyor”

Vadili-İnönü İlkokulu’ndan alınan bilgiye göre; okula gitmeyen öğrenci sayısı ortalama 10 ila 20 arasında değişiyor.

Toplamda 180 öğrencinin eğitim gördüğü okulda yaklaşık 10 gündür yarı zamanlı, dönüşümlü öğrenime geçildi.

Okuldaki eğitim, hem Vadili hem de İnönü’de olmak üzere iki ayrı binada sürüyor, sınıftaki öğrenci sayısı bazılarında 5’e kadar düşüyor.

Alasya İlkokulu’nda öğrenci yok…

Öte yandan 3 pozitif vakanın görüldüğü Alasya İlkokulu’na ise eğitim durdu.

650 öğrencinin eğitim gördüğü okula veliler çocuklarını göndermiyor.

Elde edilen bilgiye göre; dün okulda eğitim gören yaklaşık 90 3. ve 4. sınıf öğrencisine tarama testi yapıldı.