Salgında kritik tablo: Yerel bulaş büyüdü

Devrim DEMİR

Ülkede yerel bulaşın artması, tedirginliği tırmandırdı.

Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde 3 hemşirenin pozitif çıkmasının ardından toplamda 28 hemşire karantinaya alınırken, okullarda da vaka haberleri gelmeye devam etti.

9 Eylül İlkokulu'nda önceki gün yapılan testlerde 613 öğrencinin 12’sinin ve 41 öğretmenin 7’sinin PCR test sonuçları pozitif çıktı.

Başsavcılık'ta bir çalışanın yakının test sonucunun pozitif çıkması üzerine çalışan karantinaya alınırken, dün 55 kişiye PCR testi yapıldı.

Mustafa Çağatay İlkokulu'nda 1 öğretmenin pozitif çıkması üzerine de okulda öğretmen ve öğrencilere test yapıldı.

9 Eylül İlkokulu: 12 Öğrenci ve 7 öğretmen pozitif.

Başsavcılık'ta 1 temaslı, 55 PCR testi yapıldı.

Mustafa Çağatay İlkokulu'nda 1 öğretmen pozitif. Okulda PCR testi yapıldı.

Akıncılar köyünde vaka sayısı 14.167 PCR test sonucunda 1 kişi daha pozitif.

Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde pozitif hemşire sayısı 4’e yükseldi. 22 hemşire karantinada.

9 Eylül İlkokulu'nda 12 öğrenci 7 öğretmen pozitif

Lefkoşa’da 9 Eylül İlkokulu’nda 1 öğretmende tespit edilen pozitif sonucun sonrasında, okulda öğrenim gören 613 öğrenci ve eğitim veren 41 öğretmene PCR testi yapılmıştı.

YENİDÜZEN’e bilgi veren İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı, 9 Eylül İlkokulu’nda 30 Aralık tarihi itibarı ile 12 öğrenci ve 7 öğretmenin test sonuçlarının pozitif çıktığını söyledi.

Mustafa Çağatay İlkokulu'nda 1 vaka…

İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı, Mustafa Çağatay İlkokulu’nda 1 öğretmenin testinin pozitif çıktığını doğruladı. Başarı, okulda tüm öğretmen ve öğrencilere test yapıldığını kaydetti.

Başsavcılık’ta 1 temaslı

Başsavcılık’ta çalışan bir personelin birinci derece yakınının PCR testinin pozitif çıkması üzerine çalışan 'temaslı' olarak karantinaya alındı.

Başsavcılık İdare Amiri Kazım Öğmen, YENİDÜZEN’e verdiği bilgide; çalışanın bu hafta hiç işe gelmediği ancak tedbir amaçlı yaklaşık 55 kişiye PCR testi yapıldığını söyledi.

Öğmen, ilgili bölümde her hangi bir temaslı olmadığını PCR test sonuçlarının beklediğini ifade etti.

Pozitif hemşire sayısı 4 oldu…

Lefkoşa Devlet Hastanesi Genel Yoğun Bakım Servisi’nde 3 hemşirenin pozitif çıkmasının ardından, temaslı olarak karantinada tutulan bir hemşirenin daha testinin pozitifleştiği öğrenildi.

Hemşire pozitif sayısı 4’e yükselirken, 22 hemşirenin karantinada izole olduğu öğrenildi.

Akdoğan ve Akıncılar…

Yaklaşık 300 kişinin yaşadığı Akıncılar köyünde tespit edilen pozitif vakaların ardından, köyde önceki gün yeniden PCR testi yapıldı. 167 kişiye yapılan testlerin birinde pozitif vaka tespit edilirken, vakanın temaslısının da dün karantinaya alındığı belirtildi.

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, köyde önceki gün 300 test daha yapıldığını ancak sonuçların hala beklendiğini söyledi.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut:

“Yerel bulaş arttı, daha çok test yapacağız”

YENİDÜZEN’e konuşan Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Doktor Özlem Gürkut, tüm dünyada olduğu gibi havaların soğuması insanların daha çok birlikte zaman geçirdiği kapalı alanlarda salgının artış olmasının beklendiğini söyledi.

Gürkut, hem ülkede hem Kıbrıs’ın güneyinde hem de Türkiye’de yaygınlaşan salgın nedeniyle üç kuralın tam olarak uygulanmadığını ifade etti.

PCR kitlerinin duyarlılığının azalması, karantinasız girişlerin

Kaldırılması nedeniyle yerel vakaların görüldüğünü ifade eden Gürkut, “1 yıldır korunmanın yollarını söylüyoruz” dedi.

“Maske hayatımızın parçası olmalı”

Maske kullanan herkesin alışkanlığının devam etmesi gerektiğini kalabalık alanlarda zaman geçirmenin doğru olmadığını ifade eden Gürkut, “Hemşiremizde hastamız ile temas ediyor maskesi eldiveni var, bitirince kalabalık içine giriyor maskesini çıkarıyor. Öğretmenimizde sınıfta maskesi ile duruyor, kahve molasında kalabalığa karışarak maskesini çıkarıyor. Bireylerin de aynı şekilde olduğu görülmekte. Okullarda çok test yapıldığı için pozitifler çıkıyor, aynı şekilde toplum içinde de test sayısı arttırılırsa pozitif vaka saysının artacağı biliniyor.”

Gürkut: “Yerel bulaş arttı, daha çok test”

Yerel bulaşın arttığına dikkati çeken Gürkut, daha çok test yapılmasının gerektiğini söyledi. Yılbaşının özellikli bir dönem olduğunu, alışveriş merkezlerinin çok kalabalık olduğunu gözlemlediklerini ve bunun korkutucu olduğunu ifade eden Gürkut, “Birbirimizi korumak zorundayız” dedi.

Yoğun bakım hastaları serviste ‘izole’…

Hastanede 3 hemşire ve bir yoğun bakım hastasının pozitif vaka tespiti sonrası serviste bulunan yoğun bakım hastalarının temaslı olarak serviste izole edildiğini kaydeden Gürkut, “Hastalar temaslı olduğu için serviste izole ediliyorlar” dedi.

Tıp İş Başkanı Doktor Ahmet Varış:

“Toplum içinde bulaş artışı var”

Tıp-İş Başkanı Doktor Ahmet Varış, hastanede gelişen son durumu YENİDÜZEN’e değerlendirdi.

Varış, 22 hemşirenin karantinada olduğunu ifade ederek, hastanede de bir takım temasların azaltılması için her yola başvurduklarını ifade etti.

Pandemiden dolayı aylardır yeterli müdahalenin yapılmadığına değinen Doktor Varış, “Salgın artmaya başladığı için aciliyeti olmayan vakaları almıyoruz. Hastanedeki yığılmayı engellemek için insanları her açıdan riske atmamak hasta ve çalışan güvenliği için azaltmaya gidiyoruz. Personel eksikliği de ek sıkıntılar çıkarıyor. Asemptomatik vaka sayısında ülkede artış var ve toplum içinde bulaşta bir artış olduğu için insanların temaslarını kesmek adına azaltma yoluna gittik. Biraz daha önümüzü görmek için çok aciliyet gerekmeyen tedavileri erteledik tedbir amaçlı. Toplum içinde vaka sayısında artış var.”

Fotoğraflar Burçin Aybars