5 öğretmen, 13 öğrencide Covid-19 pozitif

Devrim DEMİR

Yerel bulaş eğitime sıçradı, bir okulda eğitim durduruldu, 2 okulda taramalar yapıldı…

9 Eylül İlkokulu, Fazıl Plümer Anaokulu ve Değirmenlik Ortaokulu’nda PCR testleri yapıldı, toplam 5 öğretmen, 13 öğrencide pozitif vaka tespit edildi.

Lefkoşa’da 9 Eylül İlkokulu’nda 5 öğretmen ve 3 öğrencinin pozitif çıkması sonrasında dün ilkokulda tarama yapıldı.

Okul İdaresinin velileri bilgilendirmesiyle 613 çocuğun eğitim gördüğü, 41 öğretmenin görev yaptığı 9 Eylül İlkokulu’nda dün yoğunluk vardı.

Sağlık Bakanlığı personeli tarafından okulda eğitim gören öğrenci ve öğretmenlere PCR testi yapıldı. Okul, bir süre eğitime ara verdi.

Fazıl Plümer Anaokulu ve Değirmenlik Ortaokulu’nda ise tetkik ve takibin ardından eğitim kaldığı yerden devam edildi.

Velilerden ‘tedbir’ sitemi

9 Eylül İlkokulu’nda dün sabah başlayan PCR test taraması öğle saatlerine kadar sürdü. Okul bahçesinde gerçekleşen taramada sosyal mesafeye uyulmadığından sitem eden veliler, okulun girişinde dezenfektan bulunmamasından şikâyet etti.

Çocuklar parkta oynadı…

Okul İdaresi tarafından yapılan duyuru sonrası veliler çocukları ile okula akın etti.

Kalabalık görüntülerin oluştuğu okul bahçesinde çok sayıda veli PCR kuyruğunda beklerken, çocukların da parkta oyun oynadığı gözlemlendi.

Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu:

‘Pozitif vaka ve temaslılar yakın takiptedir’

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, bazı okullarda rastlanan COVID 19 vakaları ve temaslıları ile gerek Sağlık Bakanlığı’nın gerekse kendi bakanlık yetkililerinin yakından ilgilendiğini açıkladı. Bakan Amcaoğlu, bazı sendikaların, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile hükümete getirdiği “temaslılarla ilgilenilmiyor, takip eksik” ve benzeri eleştirilerin doğru olmadığını savundu.

Bakan Amcaoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın temaslı takibinin çok başarılı olduğunu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak da pozitif vaka saptanan okullarda tüm temaslılarla ilgilendiklerini kaydetti.

Bakan Amcaoğlu, pozitif vaka görülen her okulda, temizlik ve dezenfekte işlemlerinin de yoğunlaştırılarak devam ettiğini ekledi.

Okullarda durum…

1 okulda eğitime ara, 2’sinde tetkik ve takiple eğitim sürüyor…

Eğitim Bakanı Amcaoğlu, Covid-19 pozitif vaka olan 9 Eylül İlkokulu’nda eğitime ara verildiğini, Fazıl Plümer Anaokulu ve Değirmenlik Ortaokulu’nda ise tetkik ve takibin ardından eğitimlerin sürdüğünü kaydetti.

Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT’de yayınlanan 50+’ya konuk olarak, yüz yüze eğitim ve yeniden artış gösteren Coronavirüs salgını döneminde alınacak önlemleri değerlendirdi.

Amcaoğlu, okullarda vakaların başladığını ve her vatandaş gibi kendisinin de endişeli olduğunu ifade ederek, 271 okuldaki 53 bin öğrencinin eğitimlerinin sürmesi yollarını zorlama durumunda olduklarını belirtti.

Bazı okulları ziyaret ettiğini ve müdür ile öğretmenlerin ciddi özveri ile çalışmakta olduklarını kaydeden Amcaoğlu, yetkili sendikalarla da görüştüklerini birtakım yazılı tavsiyeler aldıklarını söyledi. Online eğitim alan yükseköğretim öğrencileri olduğunu da dile getiren Bakan Amcaoğlu, tüm eğitim kurumlarında izlenecek yolun belirlenmesi için bir harita oluşturmaya çalıştıklarını vurguladı.

“Yetişkinlerin dikkatsizliği”

Yetişkinlerin dikkatsizlikleri sonucu vakaların arttığına işaret eden Amcaoğlu, velilerin çocukların eğitim haklarını gasp etmeyecek şekilde hayatlarını düzenlemesini istedi. Amcaoğlu, okullardaki vakalara ilişkin olarak da konuşarak, Sağlık Bakanlığı’nın öngörüleri doğrultusunda bazı kararlar alındığını, okullardaki temaslı takiplerinin de ilgili komite tarafından düzenlendiğini ve uygulandığını anlattı.

Amcaoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın gerekmesi durumunda okulların ara tatilini öne çekebileceğini belirttiğini, bunun da değerlendirileceğini kaydetti.

22 Aralık’ta yetkili sendikaların ‘salgının kontrolden çıkmaması’ için ara tatilin öne alınması talebini kendilerine ilettiğini anlatan Amcaoğlu, bunu ilgili komite ve kesimlerle tartıştıklarını, komitenin aldığı kararları uygulayacaklarını belirtti.

Bakan’dan “Çocukları okula gönderin” çağrısı…

Bakan Amcaoğlu, okullarda önlemlerin tamamıyla alındığını ve uygulanmakta olduğunu da söyleyerek, velilere çocuklarını okula gönderme çağrısı yaptı.

Covid-19 pozitif vaka olan 9 Eylül İlkokulu’nda eğitime ara verildiğini, Fazıl Plümer Anaokulu ve Değirmenlik Ortaokulu’nda ise tetkik ve takibin ardından eğitimlerin sürdüğünü kaydeden Amcaoğlu, eğitimin devamlılığının önemini dile getirdi. Özel dershanelerle ilgili olarak da konuşan Amcaoğlu, sağlığın kazançtan önce geldiğini, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararlarına uyulmasının önem arz ettiğini söyledi. Amcaoğlu, son 15 gündeki yerel bulaşların Kıbrıs’ın güneyi kaynaklı olduğunu da ifade etti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli: “Şubat tatili Ocak’a çekilebilir”

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Yükseköğretimde yol haritasının belirlendiğini, ilk ve orta öğretimde ise vakalarda artış söz konusu olması durumunda Şubat tatilinin Ocak’a çekileceğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Pilli, 5 öğretmen ve 13 öğrencinin Covid-19 pozitif olduğunu açıkladı. Bu konuda Eğitim Bakanlığı’yla istişare içinde olduklarını ifade eden Pilli, bulaş çok artarsa Şubat tatilini Ocak ayına çekebileceklerini açıkladı.

KTÖS, vaka görülen Alasya İlkokulu’nda açıklama yaptı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, okullarda Covid-19 tedbirleri konusunda hükümetin yetersiz kaldığını savunarak, “Okullarda güvenli eğitim yapmak istiyoruz” dedi.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının dikkatini çekmek amacıyla, geçen hafta Covid-19 vakası görülen Alasya İlkokulu’nda basın açıklaması yaptı.

Elcil, okullardaki tedbirlerin yetersiz olması nedeniyle güvensizlik hisseden velilerin çocuklarını okula göndermediklerini, 618 öğrencisi bulunan Alasya İlkokulu’nda her gün okula 309 öğrenci gitmesi gerekirken bu rakamın sadece 38 olduğunu belirtti.

Kış mevsimi, havaların soğuması ve kapalı ortamlarda artan kalabalık nedeniyle yerel vakaların arttığını söyleyen Elcil, Sağlık Bakanlığının tedbirlerde yetersiz kaldığını, Alasya İlkokulu’nda temaslılara test yapılmadığını, ileri sürdü.

“Eğitime 1 hafta ara verilmeli, şubat tatili kısaltılmalı”

Vaka görülen okullarda eğitime 1 hafta ara verilmesi ve okulların dezenfekte edilmesi veya tüm okullarda eğitime bir hafta ara verilerek şubat tatilinin kısaltılması önerisini yineleyen Elcil özetle, “Eğitimi tam yapmak istiyoruz. Hükümetin icraatları insanlara gerekli güveni vermiyor ve çocuklarını okula göndermiyorlar. Bazı okullarda da pozitif çıkan öğretmenler nedeniyle dersler yapılamıyor.” ifadelerini kullandı.

“Okulda tüm öğretmen, öğrenci ve çalışanlara test yapılmalı”

Alasya İlkokulu Müdürü Kenan Tuncay da, okulda vakalar görülmesi nedeniyle tüm öğretmen, öğrenci ve çalışanlara test yapılmasını ve güvenli eğitim yapmak istediklerini söyledi.

Veliler YENİDÜZEN’e konuştu….

Gülay Dağer: “15 gün genel kapanma şart”

Yerel bulaşın yavaş yavaş geldiğini ifade eden Gülay Dağer, durumun artık korkutucu olduğunu söyledi. Hastalığın herkesin çok yakınında olduğuna dikkati çeken Dağer, “Bu hastalık artık yakınımızda ve hepimiz tehlikedeyiz. Genel olarak en fazla 15 günlük kapanma kimse için kayıp olmayacak düşüncesindeyim. Ortaya pozitif ve negatifler çıksın temizlenelim sağlık bu aşamada çok daha ön planda tutulmalı.”

Lavin Özbaskın: “Test yaptım çok korktum”

9 Eylül İlkokul öğrencisi 7 yaşındaki Lavin Özbaskın ise anne ve babası ile PCR yaptırmak için okula geldi. Okullarının yeniden kapandığına çok üzüldüğünü ifade eden Özbaskın, “Bugün ilk kez PCR testi yaptım çok korktum. Maskelerimizi takmalıyız, ellerimizi 20 saniye yıkayalım. Kimsemiz hasta olmayalım, virüse yakalanmamak için tüm kurallara uymalıyız. Okulum kapalı olduğu için üzgünüm, yeniden canımız yanmaması için tüm kurallara uyalım.”

Orhan Bakış: “Okula gelirken bile tedirgin oldum”

Okul bahçesinde gerçekleşen PCR test kuyruğundan oldukça tedirgin olduğunu ifade eden Orhan Bakış, sosyal mesafe kurallarına uyulmadığına sitem etti. Yayılan bir salgınla karşı karşıya olduklarına da dikkati çeken Bakış, “Okulda yapılan bugün bu tarama çok sağlıklı görünmüyor. Sosyal mesafe yok, çocuğumuzu bile getirirken çok düşündük. Çocuğum birinci sınıf ama burada da çok sağlıklı bir ortam yok. Çocuğumuzun eğitimden geride kalmasını istemem ama bir çare üretilmeli. Uyulması gereken tüm kurallara uyulmalı.”

İpek Kasapoğlu: “Bazı öğretmenler sınıfta maske takmıyor”

Çocuğunun 9 Eylül İlkokulunda eğitim gördüğünü kendisinin de başka bir okulda öğretmen olduğunu ifade eden İpek Kasapoğlu, bazı öğretmenlerin sınıfta maske takmadığını duyduklarını bununla ilgili de sendikaya gereken şikâyetleri yaptıklarını anlattı.

Salgın sürecinde bazı şeylerin keyfi olmadığını ifade eden Kasapoğlu, eğitime ara verilmesi gerektiğini böylelikle zincirin kırılacağını savundu.

İbrahim Özbaskın: “Bitecekse kapanalım”

Sağlığın ön planda tutulması gerektiği günlerden geçildiğini ifade eden İbrahim Özbaskın, “Öncelikle bu işin temeline bakılsın. Kapanacaksa her taraf aynı anda açılacaksa aynı anda olmalıydı. Bir dönem bunu muhafaza etmeyi başardık, az vakayla kapanmış tedbirleri almış, bulaş yaşanmadan önüne geçilmişti. Dünya da en az vaka görülen yerlerden biriydi KKTC, bilinçsiz bir şekilde bazı bölgeler açıldı bazı yerler kapandı ve yerli bulaş başladı. Kimse çocuklarının eğitime 1 yıl geriden devam etmesini istemez. Kimse işinden geri kalmak istemez bu işin özünde sağlık var gerisi teferruat derim. Temizlenecekse kapanalım sıkı denetimler yapılsın.”



Kalabalık görüntülerin oluştuğu okul bahçesinde zaman zaman sosyal mesafeye de uyulmadığı gözlemlendi



9 Eylül İlkokulunda dün veliler çocuklarına test yaptırmak için PCR kuyruğuna girdi