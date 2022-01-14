Eğitimde 1 haftalık rapor: 1237 öğrenci, 157 öğretmen, 54 personel pozitif

Eğitim Bakanlığı 8-14 Ocak tarihleri arasında 1237 öğrenci, 157 öğretmen, 54 personelin COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

2565 öğrenci, 127 öğretmen, 27 personel de temaslı olduğu gerekçesiyle karantinaya girdi.

55’i genel ortaöğretim, 36’sı ilköğretim, 27’si mesleki teknik okullarında olmak üzere toplamda 118 sınıf da kapandı.

59 bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı ise yüzde 2,45.

Eğitim Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda, okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.