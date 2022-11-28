Eğitim Bakanlığı: “Kolejlerde eğitim gören A level öğrencilerimizin TC üniversitelerine kabul edilme hakları teyit edildi”

Milli Eğitim Bakanlığı, KKTC kolejlerinde eğitim gören A level öğrencilerinin, TR-YÖS sınavına girmeden, önceden olduğu gibi TC üniversitelerine kabul edilme haklarının TR-YÖS 2023 sınavının kılavuz kitapçığında yer alan 1.7 maddesi ile teyit edildiğini kaydetti.

Öğrencilerin TR-YÖS sınavına girmesinin tamamen isteğe bağlı olduğunu ve bu sınavın öğrencilere alternatif bir YÖS sınav seçeneği yarattığını ifade eden Bakanlık, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından öğrencilere her yıl verilen YTB kontenjanlarının yerleştirilmesinde, A level sonuçlarının kullanılmasına devam edileceğini belirtti. Bakanlık, basında ve sosyal medyada yer alan yanıltıcı haberlerin dikkate alınmaması gerektiğini vurguladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2010 yılında yapılan girişimler sonucunda, KKTC kolejlerinde eğitim gören (A level) öğrencilerin, Türkiye’deki üniversitelere kabulünün, üçüncü ülke vatandaşlarına tanınan “Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar” doğrultusunda yapılmaya başlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, bu esaslar çerçevesinde Türkiye üniversitelerinin bazılarının A level sonuçları ile bazılarının ise kendi bünyesinde Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) yaparak, uluslararası öğrencileri programlarına yerleştirdiği ifade edildi.

“Bu sınav üniversitelere tavsiye niteliği taşıyor”

Ancak bu yıl YÖK tarafından üniversitelere alternatif bir seçenek olması amacıyla ÖSYM bünyesinde merkezi bir TR-YÖS sınavının yapılmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, bu sınavın üniversitelere, TR-YÖS 2023 sınavının kılavuz kitapçığında yer alan 1.1 maddesi uyarınca tavsiye niteliği taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada, bu bağlamda TC üniversitelerinin, yabancı uyruklu öğrenci kabulünde, isterse TR-YÖS sınavını, isterse daha önceden uygulanan uluslararası öğrenci kabul esasları doğrultusunda belirledikleri kabul koşullarıyla öğrenci alımına devam edebileceği ifade edildi.

KKTC kolejlerinde eğitim gören A level öğrencilerinin, TR-YÖS sınavına girmeden, önceden olduğu gibi T.C. üniversitelerine kabul edilme haklarının, TR-YÖS 2023 sınavının kılavuz kitapçığında yer alan 1.7 maddesi ile teyit edildiği vurgulanan açıklamada, şöyle devam edildi:

“1.7. Yükseköğretim kurumlarına öğrenci kabulünde uygulanacak; ülkelerin kendi ulusal sınavları, uluslararası sınavlar, üniversite tarafından yapılan sınav vb. öğrenci kabulünde kullanılacak yöntemler ve bunların en düşük puanlarının da yer aldığı esaslar, ilgili yükseköğretim kurumlarının internet sayfalarında, ‘Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Kılavuzu’nda yer alacaktır.

Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları çerçevesinde kendi imkanlarıyla ülkemizde ön lisans ve lisans eğitimi almak isteyen, başvuru şartına sahip lise son sınıfta ya da mezun durumda olan adaylardan, üniversiteler tarafından belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca da uygun görülen sınav ve puanlara (YÖS, Abitur, SAT, IB gibi) sahip olanlar, bu belgeleri ve üniversitenin talep edeceği diğer belgeleriyle doğrudan üniversiteye başvurdukları takdirde üniversite tarafından değerlendirmeye alınacaktır.”

“TR-YÖS sınavının KKTC’de yapılacak olması öğrencilere pozitif bir yarar sağlayacak”

Bu bilgiler ışığında öğrencilerin, TR-YÖS sınavına girmesinin tamamen isteğe bağlı olduğu ve bu sınavın öğrencilere alternatif bir YÖS sınav seçeneği yarattığı ifade edilen açıklamada, TR-YÖS sınavının KKTC’de yapılacak olmasının, öğrencilere pozitif bir yarar sağlayacağı belirtildi.

“A level sonuçlarının kullanılmasına devam edilecek”

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından öğrencilere her yıl verilen YTB kontenjanlarının yerleştirilmesinde, A level sonuçlarının kullanılmasına devam edileceğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“-2010 yılından bugüne yapılan uygulamalar aynen devam edecektir.

-TR-YÖS sınavına giriş öğrencilerin isteğine bağlıdır.

-TR-YÖS sınavına giren öğrencilerin, üniversitelerin kendi bünyesinde yapacağı YÖS sınavlarına tek tek girme zorunluluğu olmayacaktır.

-TR-YÖS sınavı Lefkoşa’da yapılacaktır ve sonuçları 2 yıl geçerliliğini koruyacaktır.”

Basında ve sosyal medyada yer alan yanıltıcı haberlerin dikkate alınmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın; E.75850160-301.02.02-87652 sayılı 24.11.2021 tarihli yazısı ve E.758501060-301-02.02.88261 sayılı ve 27.11.2021 tarihli yazısı, öğrencilerimizin MYÖS sınavına girmesini zorunlu hale getirilmişti. Ancak Bakanlığımız tarafından yapılan girişimler doğrultusunda bu zorunluluk, YÖK Başkanlığı’nın E.78850160-301.02.02-95325 sayılı ve 23.12.2021 tarihli yazısı ile iptal edilmiştir. Bu iptal sonrasında oluşan son durum yukarıda özetlediğimiz koşulları taşıyan 2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS) Kılavuzunda yer almaktadır.”