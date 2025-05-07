“Eğitim Bakanlığı hak gaspına ve baskıya derhal son vermelidir”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Mustafa Baybora, geçici öğretmenlerin maaşlarının ödenmediğini söyledi. Baybora, yaşanan durumu "hukuksuzluk" olarak nitelendirdi ve sorumluluğun doğrudan Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na ait olduğunu belirtti.

Baybora, geçici öğretmenlerin maaşlarının ödenmemesine rağmen görevlerine devam etmelerinin fiilen angarya anlamına geldiğini vurgulayarak, bunun Anayasa’ya aykırı olduğunu dile getirdi. “KKTC Anayasası’nın 47. maddesi çok açık: ‘Kimse zorla çalıştırılamaz. Yasayla öngörülen yükümlülükler dışında angarya yasaktır” diyen Baybora, bu durumun yalnızca bir idari ihmal değil, aynı zamanda ciddi bir hak ihlali olduğunu söyledi.

KTÖS Başkanı, geçici öğretmenlerin yıllardır keyfi atamalar, siyasi müdahaleler ve belirsiz çalışma koşulları nedeniyle mağdur edildiğini hatırlatarak, “Şimdi ise çalışmalarına rağmen maaşlarının zamanında ödenmemesi, Anayasal bir hak ihlali daha oluşturmuştur” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, maaş ödememe sorununu kamuoyuna duyurduğu için bir geçici öğretmenin, Eğitim Bakanı’nın talimatıyla görevden alındığını belirten Baybora, bu durumu “ifade özgürlüğüne yönelik siyasi baskı” olarak tanımladı.

Son olarak Baybora, “Öğretmenin hakkını gasp eden ve öğretmenlere her fırsatta baskı uygulayan bir zihniyetin ne öğretmenlik meslek etiği ilkelerinde ne de Eğitim Bakanlığı koltuğunda yeri vardır. KTÖS, bu zihniyete karşı mücadele etmeye, tüm öğretmenlerin haklarını ve ifade özgürlüklerini savunmaya devam edecektir” dedi.