Eğitim Bakanlığı: Bir haftada 515 öğrenci, 141 öğretmen COVID-19

Eğitim Bakanlığı Şubat tatili ardından bir haftada 515 öğrenci ile 141 öğretmenin COVID-19 testinin pozitif olduğunu açıkladı.

Eğitim Bakanlığı 18 Şubat tarihli COVID-19 tablosuna göre; 515 öğrenci ile 141 öğretmenin COVID-19 testi pozitif. Bu kapsamda 690 öğrenci ile 57 öğretmen de ‘temaslı’ olması nedeniyle karantinaya girdi.

16 personelin COVİD-19 testi pozitif çıkarken, 3 personelin de temaslı olduğu verilere yansıdı.

Dördü İlköğretim’de, biri Mesleki Teknik Orta Öğretim’den, toplamda 5 sınıf ise bu süreçte kapandı.

Dördü İlköğretim’de, biri Mesleki Teknik Orta Öğretim’den, toplamda 5 sınıf ise bu süreçte kapandı.