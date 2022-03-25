Eğitim Bakanlığı: 1 haftada 929 öğrenci, 145 öğretmen, 14 personel pozitif

Eğitim Bakanlığı, 19 Mart-25 Mart tarihleri arasında 929 öğrenci, 145 öğretmen, 14 personelin COVID-19 testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bu dönemde 465 öğrenci, 27 öğretmen de temaslıydı.

4 sınıf kapanırken, 59 bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı ise yüzde 1,84 oldu.