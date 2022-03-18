Eğitim Bakanlığı: 1 haftada 733 öğrenci, 130 öğretmen, 13 personel pozitif
Eğitim Bakanlığı, 12-18 Mart tarihleri arasında 733 öğrenci, 130 öğretmen, 13 personelin COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.Söz konusu tarihlerde 4 sınıf da kapatıldı.
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Eğitim Bakanlığı, 12-18 Mart tarihleri arasında 733 öğrenci, 130 öğretmen, 13 personelin COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Söz konusu tarihlerde 4 sınıf da kapatıldı.
Bununla birlikte 346 öğrenci, 24 öğretmen de temaslı sayıldı. 59 bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı ise yüzde 1.48.
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