Eğitim Bakanlığı: 1 haftada 47 öğrenci, 9 öğretmen 3 personel pozitif

Eğitim Bakanlığı, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında 147 öğrenci, 9 öğretmen ve 3 personelin COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bakanlık resmi verilerine göre 456 öğrenci ‘temaslı’ olarak karantinaya girerken, 19 öğretmen 7 de personel kendini izole etti.