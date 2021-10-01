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Eğitim Bakanlığı: 1 haftada 47 öğrenci, 9 öğretmen 3 personel pozitif

Eğitim Bakanlığı: 1 haftada 47 öğrenci, 9 öğretmen 3 personel pozitif

Eğitim Bakanlığı, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında 147 öğrenci, 9 öğretmen ve 3 personelin COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Eğitim Bakanlığı, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında 147 öğrenci, 9 öğretmen ve 3 personelin COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bakanlık resmi verilerine göre 456 öğrenci ‘temaslı’ olarak karantinaya girerken, 19 öğretmen 7 de personel kendini izole etti.

 

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