Ege'de göçmen taşıyan iki tekne battı, birçok kişi hayatını kaybetti

Midilli ve Kythira'da göçmenleri taşıyan iki teknenin gece yarısı batması sonucu Ege’de meydana gelen trajik olay şok etkisi yarattı. En az 17 kadın trajik bir şekilde öldü.

Midilli'de, içinde yaklaşık 40 göçmen bulunan bir tekne, Provoskida bölgesinde battı.

Sahil Güvenlik, Ordu, İtfaiye ve Polis ekipleri bölgeye akın etti.

Yunan Sahil Güvenlik'ten bir temsilci, Afrika kökenli 17 kadının cesedinin bulunduğunu belirtti.

Ayrıca 9 kadının kurtarıldığını, diğer üç kişinin kayalık bir alanda mahsur kaldığını söyledi.

Kythira'da içinde yaklaşık 95 göçmen bulunan bir yelkenli, Diakofti deniz bölgesinde kayalık bir alana çarptıktan sonra kısmen battı.

Yunan Sahil Güvenlik temsilcisi, 80 göçmenin kurtarıldığını, 15 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kythira Belediye Başkanı’nın tanık olduklarını anlatması toplumu şok etti. Yunan basınına verdiği demeçte, beş göçmen benim önümde öldü dedi.

Kaynak: Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu