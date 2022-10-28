Edremit'te iş kazası: 8 metre yükseklikten düştü

Edremit'te dün sabah saatlerinde meydana gelen iş kazasında 38 yaşındaki Kenneth Uchenna Okereafor 8 metre yüksekten düşerek yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre Edremit'te dün 08.30 sıralarında yapımı devam eden bir inşatta demir işi yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten toprak zemine düşen 38 yaşındaki Kenneth Uchenna Okereafor yaralandı.

Okereafor olay sonrası Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Siz konusu kişinin sol ayak bileği ve belinde kırık tespit edildi. Ortopedi Servisi'nde müşaade altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.