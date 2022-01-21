Eczacılar Birliği’nden basın toplantısı

Eczacıların Pandemi döneminde üstlendikleri sorumluluklar ve roller, pandemi dönemi başta olmak üzere Sağlık Bakanlığı ile yaşanılan ve ısrarla çözümlenmeyen sıkıntılara dikkat çekmek isteyen Eczacılar Birliği, Sanayi Odası’nda basın toplantısı düzenledi.

Seçim öncesi meslek örgütünün siyasi partilerden de beklentilerinin dile getirildiği toplantıda Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz açıklama yaptı.

Toplantının amacıyla ilgili kısa bir bilgi veren Öksüz, ilk olarak eczanelerde antijen uygulamasıyla ilgili yapılan anket çalışmasının sonuçlarının açıklanacağını belirtti.

Ayrıntılar gelecek…