Eczacılar Birliği: "Gofretin KDV'si sıfırlandı, ilacın KDV’si %5, Stopajı ise %2!"
Bazı ürünlerin KDV’sini sıfırladığını savunan hükümete Eczacılar Birliği’nden tepki geldi. Birlik ilacın KDV'sinin yüzde 5, spotajının ise yüzde 2 olduğuna vurgu yaptı "Gofretin KDV'si sıfırlandı" diyerek hükümete gönderme yaptı.
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Bazı ürünlerin KDV’sini sıfırladığını savunan hükümete Eczacılar Birliği’nden tepki geldi. Birlik ilacın KDV'sinin yüzde 5, spotajının ise yüzde 2 olduğuna vurgu yaptı "Gofretin KDV'si sıfırlandı" diyerek hükümete gönderme yaptı.
Eczacılar Birliği’nin sosyal medya paylaşımında şu ifadeler kullanıdı:
"Aylardır dile getiriyoruz, içerisinde bulunduğumuz kriz döneminde ilaca uygulanan girdi maliyetlerini kaldırın ve vatandaşımızın ilaca erişimini kolaylaştırın! Peki sonuç? Gofretin KDV’si sıfırlandı! Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği"
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