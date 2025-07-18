Eczacılar Birliği Girne Komitesi’nden toplu istifa

Eczacılar Birliği Girne Bölge Komisyonu Başkanı Dr. Ecz. Mehmed Kamiloğlu ve komite üyeleri, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) Yönetim Kurulu’na yönelik ciddi eleştirilerle görevlerinden toplu şekilde istifa ettiklerini duyurdu.

Açıklamada, yaşanan sürecin artık “görev yapmayı imkânsız kıldığı” vurgulanarak, “bu ortamda kendimize yer görmüyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Komisyon, genel kurulda üyelerin oylarıyla göreve geldiğini hatırlatarak, nöbet listeleriyle ilgili yaşanan krizin ardından yönetimle yapılan istişarelerin sonuçsuz kaldığını açıkladı.

Kamiloğlu, “Bazı meslektaşlarımızdan gelen hakaret içeren ve meslek etiğiyle bağdaşmayan söylemler karşısında, Yönetim Kurulu iki kez bilgilendirilmesine rağmen hiçbir müdahalede bulunmadı” dedi.

Komitenin önerdiği “hibe nöbet uygulamasının” da dikkate alınmadığını belirten Kamiloğlu, “Girne Komitesi’nin görüş ve önerileri tamamen yok sayıldı, sürecin dışına itildik. Bu şartlar altında görevimizi sağlıklı şekilde yürütmemiz artık mümkün değildi” ifadelerini kullandı.

Bazı meslektaşların sergilediği seviyesiz tavırlara karşı da yönetimin sessiz kaldığını belirten Kamiloğlu, “Bu ortamda artık kendimize yer görmüyoruz. Motivasyonumuz kalmadı” dedi.

Açıklamada, “KTEB Yönetim Kurulu’nun komisyona karşı şeffaf ve adil davranmadığı, saygısız ve dışlayıcı bir yaklaşım sergilediği” kaydedildi. Tüm bu gerekçelerle görevlerinden istifa ettiklerini belirten Girne Komisyonu, yeni belirlenecek komisyona başarı dileklerini iletti.

KTEB yönetimine çağrıda bulunan Kamiloğlu, “Tüm meslektaşlarına eşit mesafede duran, adil ve kapsayıcı bir anlayış bekliyoruz. Bundan sonra atılacak her adımı da yakından ve dikkatle takip edeceğiz” dedi.