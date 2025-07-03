Düşürülen banka kartını bulup alışveriş yaptılar, 2 kişi tutuklandı

Güzelyurt’ta, bir market önünde düşürülen banka kartını bulup çalarak alışveriş yapan iki zanlı, tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, 1 Temmuz’da meydana gelen olayda bir şahıs tarafından düşürülen banka kartı, kimliği meçhul kişi ya da kişilerce bulunup alınarak çalındı. Ardından konu kart ile Güzelyurt’ta faaliyet gösteren dört ayrı işletmede alışveriş yapılarak toplam 1.916 TL harcanıp, muhtelif ürünler sahtekarlıkla temin edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.H.(E-20) ve H.H.(E-19) tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.