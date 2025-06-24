“Düşüncemiz ortaklaşmadan yana”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, ekim ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Genç TV’de konuşan Çeler, dün akşam yapılan genişletilmiş MYK toplantısında sürecin ele alındığını, önümüzdeki hafta Parti Meclisi’nin (PM) toplanarak nihai kararı vereceğini söyledi.

Çeler, ocak ayından bu yana sürdürülen çalışmaların ve yapılan araştırmaların PM’ye sunulacağını belirtti. Solda bir ittifak yerine "ortaklaşma" anlayışını benimsediklerini vurgulayan TDP lideri, “Sağdaki cepheleşmeye karşı solda da bir cephe oluşturulmalı mı, bu da gündemimizde” dedi.

Ortaklaşma fikrinin toplumsal karşılık bulup bulmayacağının diğer aktörlere bağlı olduğunu söyleyen Çeler, “Biz örnek olabiliriz, ancak başkaları adına konuşmam doğru olmaz” ifadelerini kullandı.