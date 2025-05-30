Düşük ve Brucella tazminatları ödendi

Düşük ve Brucella tazminatları, üreticilere ödendi.

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü Dilek Kızılduman’ın verdiği bilgiye göre, Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince, aralık ve ocak aylarına ait Brucella hastalığından dolayı meydana gelen zarar tazminat bordroları hazırlandı.

Brucella hastalığı zararı olan 2 üreticiye 8 büyükbaş için 72 bin TL ve 17 üreticiye 59 adet küçükbaş için 161 bin 300 TL tazminat ödendi.

Ayrıca ocak (2025)ayına ait büyükbaş düşük zararı olan toplam 105 üreticiye 1 milyon 141 bin 800 TL tazminat ödendi.

Banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatları hesaplarına yatırılırken, numarasını vermeyen üreticiler tazminat çeklerini, kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşuluyla Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabilecek.