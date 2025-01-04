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Dünyanın en yaşlı insanı Tomiko Itooka, 116 yaşında hayatını kaybetti

Dünyanın en yaşlı insanı Tomiko Itooka, 116 yaşında hayatını kaybetti

Geçen yıl "dünyanın yaşayan en yaşlı insanı" ünvanını elde eden Tomiko Itooka'nın 116 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.

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Geçen yıl "dünyanın yaşayan en yaşlı insanı" ünvanını elde eden Tomiko Itooka'nın 116 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.

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