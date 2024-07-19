Dünya genelinde bankacılık sistemi çöktü

Dünyanın farklı ülkelerinde Windows sistemleri mavi ekran veriyor. Kritik bir sorunun Windows'u beklenmedik bir şekilde kapanmaya zorladığında ortaya çıkan mavi ekranlar, birçok havaalanı ve bankanın çökmesine neden oldu.

Microsoft 365 Status tarafından yapılan açıklamada, “Kullanıcıların çeşitli Microsoft 365 uygulama ve hizmetlerine erişimini etkileyen bir sorunu araştırıyoruz” denildi. Açıklamada, sorunu hafifletmeye devam ederken “hizmet kullanılabilirliğinde olumlu bir eğilim gözlemlediğini” söyledi.

Türkiye'deki şirketler de etkilendi

Dünyadaki birçok işletme gibi Türkiye'de de sorunlar yaşandı. Başta Türk Hava Yolları ve Denizbank olmak üzere kurumlar global krizden etkilendiklerini ve sorunu çözmeye çalıştıkların müşterilerini duyurdu.

Uzmanlar "Microsoft’tan yanıt alamayan tüm sağlayıcılar çöküyor, Bu aşamada son kullanıcının yapabileceği bir şey yok. Bilgisayarlarınızın ayarlarını boşuna değiştirmeyin. Microsoft taraflı sorun düzeldiğinde bilgisayar eskisi sağlıklı bir şekilde açılacak" uyarısında bulundu.