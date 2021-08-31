Düğüm çözülemedi

Ayşe GÜLER

Binlerce emekçinin beklediği yeni asgari ücret, işverenlerin “sigorta prim desteği” ödemelerinin devamı koşuluna takılmasıyla sürüncemede kaldı, gözler Bakanlar Kurulu’na çevrildi.

İşçi ve işveren temsilcilerinin “sigorta prim desteği” şartıyla yüzde 12.95 artışla asgari ücrette brüt 4 bin 970 TL üzerinde uzlaşıya varmasına rağmen, henüz ne yeni asgari ücret ne de sigorta prim desteğine ilişkin süreç netlik kazanmadı.

Ekonomik örgütler, devletin İstihdam Destek Fonu üzerinden 5 yıl vadeyle, yaklaşık 200 milyon TL borçlanmasına ilişkin önerisini yazılı olarak Başbakanlığa iletti.

Yeni destek ödemelerinin asgari ücretin yürürlüğe girmesiyle eş zamanlı olarak Eylül’de başlaması, Şubat 2022’ye kadar devam etmesi planlanıyor.

Bununla birlikte henüz netlik kazanmasa da sigorta prim desteği ödemelerinden üniversite, eczaneler, benzin istasyonları ve pandemi otellerinin de eklenmesi konuşuluyor.

Çalışma Bakanlığı Müsteşarı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı, her iki konuyla ilgili durumun önümüzdeki hafta Pazartesi günü netleşeceğini söyledi.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Yaylalı, ekonomik örgütlerin hazırladığı önerileri kendilerine ilettiğini, şu anda hükümet kanadının bir çalışma yapacağını belirtti.

Sendikalar tepkili…

Sendikalar, sonuca varılmasına rağmen asgari ücret konusunda adım atılmamasını eleştirdi.

Hür-İş Genel Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun brüt asgari ücretin 4 bin 970 TL olmasına ilişkin tavsiye kararını ürettiğini hatırlattı, Çalışma Bakanlığı’nın Bakanlar Kurulu’na sunmadığı gerekçesiyle suç işlediğini belirtti.

Serdaroğlu, konunun sendika avukatına aktarıldığını yineleyerek, anayasal suç işlendiğine dair hem Başbakanlık hem de Çalışma Bakanlığı’na resmi yazı yazdıklarını ifade etti.

İşverenler Sendikası temsilcisi Metin Arhun, nihai sonucun beklendiğini söyledi, “Gözler Bakanlar Kurulu’nun vereceği kararda. 1 aya yakın süredir bekliyoruz. Tartışmalar ilk günkünden farklı değil” dedi.

Arhun, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yaptığı son toplantıda brüt asgari ücreti yüzde 12.95 artışla 4 bin 970 TL olarak belirlediğini söyleyerek, son kararın Bakanlar Kurulu’nda verileceğini belirtti.

Ekonomik örgütler de beklemede

Yalnızca sendikalar değil, ekonomik örgütler de Bakanlar Kurulu’ndan çıkacak sonucu bekliyor.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, sigorta destek primine ilişkin yeni çalışmada benzin istasyonları, eczane, üniversite, pandemi otellerinin kapsam dışı kalmasının planlandığını söyledi.

Önerilerin hayata geçmesi için hükümet kanadının çalışmaları tamamlaması gerektiğini ifade eden Tulga, hem asgari ücret hem de sigorta destek primine ilişkin sorunun bu hafta içerisinde çözülmesi

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Ekonomik Örgütler Platformu olarak önerileri ilettiklerini, bu hafta çalışmaların tamamlanmasını beklediklerini dile getirdi.

Deniz, yapılan çalışmanın geçmişte olduğu gibi çalışan sayısı 10’u geçmeyen işletmelere prim desteğinin yüzde 75’ini, 10-20 arasında yüzde 50’sini, 20 kişiden fazla olan işletmelere yüzde 35 prim desteği olarak verilmesini önerdiklerini kaydetti.

Öte yandan Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, hükümetin ‘darmadağın’ halde, birinci gündemlerinin ise kurultay olduğunu söyledi, “Dingili kopmuş at arabası gibi oradan oraya vura vura gidiyorlar” dedi.

Ekonomik örgütlerin sigorta destek primine ilişkin oybirliğiyle aldığı kararları Başbakanlığa yazılı olarak ilettiklerini ifade eden Gürcafer, kendilerine herhangi bir geri dönüş sağlanmadığını belirtti.

ASGARİ ÜCRETTE DURUM NE?

Hür-İş Genel Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu:

“Devlet ciddiyetsizliği hat safhada”

Hür-İş Genel Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun brüt asgari ücretin 4 bin 970 TL olmasına ilişkin tavsiye kararını ürettiğini hatırlattı, Çalışma Bakanlığı’nın Bakanlar Kurulu’na sunmadığı gerekçesiyle suç işlediğini belirtti.

Serdaroğlu, konunun sendika avukatına aktarıldığını yineleyerek, anayasal suç işlendiğine dair hem Başbakanlık hem de Çalışma Bakanlığı’na resmi yazı yazdıklarını ifade etti.

“Devlet ciddiyetsizliği hat safhada” diyen Serdaroğlu, “1 Ağustos’ta belirlenmesi gerekiyordu ancak belirleyemedik” şeklinde konuştu.

Serdaroğlu, hükümetin prim desteği konusunda net bir tavır sergilemesi gerektiğini söyledi, “Bugün girişim yapacağız. İşverenlerle görüşüp, yol haritasını belirleyeceğiz. Bir an önce asgari ücret yürürlüğe girmeli” dedi.

İşverenler Sendikası temsilcisi Metin Arhun:

“Asgari ücrette kararı verdik, Bakanlar Kurulu’nu bekliyoruz”

İşverenler Sendikası temsilcisi Metin Arhun, nihai sonucun beklendiğini söyledi, “Gözler Bakanlar Kurulu’nun vereceği kararda. 1 aya yakın süredir bekliyoruz. Tartışmalar ilk günkünden farklı değil” dedi.

Arhun, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yaptığı son toplantıda brüt asgari ücreti yüzde 12.95 artışla 4 bin 970 TL olarak belirlediğini söyleyerek, son kararın Bakanlar Kurulu’nda verileceğini belirtti.

Arhun, sürecin uzaması nedeniyle özel sektörün primlerini yatırmadığını, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin de 30 milyon TL açık verdiğini kaydederek, “Emeklilerin ödenmesinde sorun yaşanıyor. Hem iş insanlarının önünü açmak hem devleti rahatlatmak için düşünce üretip, katkı koyuyoruz ama beklemedeyiz” şeklinde konuştu.

SİGORTA DESTEK PRİMİ ÇALIŞMALARI NE DURUMDA?

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga:

“Benzin istasyonları, eczane, üniversite, pandemi otellerinin kapsam dışı kalması planlanıyor”

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, sigorta destek primine ilişkin yeni çalışmada benzin istasyonları, eczane, üniversite, pandemi otellerinin kapsam dışı kalmasının planlandığını söyledi.

Önerilerin hayata geçmesi için hükümet kanadının çalışmaları tamamlaması gerektiğini ifade eden Tulga, hem asgari ücret hem de sigorta destek primine ilişkin sorunun bu hafta içerisinde çözümesi gerektiğini belirtti.

Tulga, işverenlerin yararlandığı prim desteğinin devam etmemesi nedeniyle birçok işyerinde çalışanların yatırımlarının yapılmamasına ilişkin tavrın sürdüğünü kaydetti.

Asgari ücretin yürürlüğe gireceği tarih itibariyle desteklerin de hayata geçmesinin şart olduğunu ifade eden Tulga, yeni desteğin 6 ay süreyi kapsayacağını, pandemi koşullarının devamı halinde ikinci bir 6 ay daha uzatılabileceğini belirtti.

Tulga, son dönemde PCR ve antijen testlerinin ücretlendirilmesi kararına da tepki göstererek, “Ülkenin bu şekilde yönetilmesine müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz:

“Bazı sektörler destek dışında kalacak”

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Ekonomik Örgütler Platformu olarak önerileri ilettiklerini, bu hafta çalışmaların tamamlanmasını beklediklerini dile getirdi.

Deniz, yapılan çalışmanın geçmişte olduğu gibi çalışan sayısı 10’u geçmeyen işletmelere prim desteğinin yüzde 75’ini, 10-20 arasında yüzde 50’sini, 20 kişiden fazla olan işletmelere yüzde 35 prim desteği olarak verilmesini önerdiklerini kaydetti.

Bazı sektörlerin destek kapsamının dışında kalacağını söyleyen Deniz, hangilerinin olduğuna ilişkin detay vermedi.

Deniz, prim desteği devam etmesi halinde asgari ücretin yürürlüğe gireceğini dile getirerek, her iki meselenin bu hafta içerisinde çözülmesi gerektiğini yineledi.

Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer:

“Hükümet darmadağın, öneriyi yaptık bekliyoruz”

Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, hükümetin ‘darmadağın’ halde, birinci gündemlerinin ise kurultay olduğunu söyledi, “Dingili kopmuş at arabası gibi oradan oraya vura vura gidiyorlar” dedi.

Ekonomik örgütlerin sigorta destek primine ilişkin oybirliğiyle aldığı kararları Başbakanlığa yazılı olarak ilettiklerini ifade eden Gürcafer, kendilerine herhangi bir geri dönüş sağlanmadığını belirtti.

Gürcafer, söz konusu desteğin devamı için aylık 25-30 milyon TL’ye ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, “Bizim amacımız devlete külfet olmak değil. Bunu istemekteki amacımız, bu tür örneklerin yaygınlaşması… Türkiye’den, para al da demiyoruz” şeklinde konuştu.

HÜKÜMET KANADI NE DÜŞÜNÜYOR?

Çalışma Bakanlığı Müsteşarı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı:

“Destek, Eylül-Şubat ayını kapsayacak”

Çalışma Bakanlığı Müsteşarı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı, her iki konuyla ilgili durumun önümüzdeki hafta Pazartesi günü netleşeceğini söyledi.

Yaylalı, ekonomik örgütlerin hazırladığı önerileri kendilerine ilettiğini, şu anda hükümet kanadının bir çalışma yapacağını belirtti.

Yeni çalışmanın her iki tarihte dahil olmak üzere Eylül-Şubat arasını kapsamasını, 6 ay sürmesinin planlandığını dile getiren Yaylalı, “Asgari ücreti kilitledir. Sigorta prim desteği koşulundan çıkılırsa toplantı olacak” dedi.