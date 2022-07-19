Dr. Onbaşı: Çobanoğlu’nun beyin ölümü gerçekleşti
Dün akşam beyin kanaması geçiren BRT eski müdürlerinden ve Yönetim Kurulu Başkanlarından Hüseyin Çobanoğlu’nun beyin ölümü gerçekleşti.
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Dün akşam beyin kanaması geçiren BRT eski müdürlerinden ve Yönetim Kurulu Başkanlarından Hüseyin Çobanoğlu’nun beyin ölümü gerçekleşti.
20 Haziran’da Bay-Pass ameliyatı sonrasında durumu iyiye giden Çobanoğlu dün gece beyin kanaması geçirdi. Çobanoğlu, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahedealtına alındı.
Hastane yoğun bakım sorumlusu Şükrü Onbaşı, BRT’ye yaptığı açıklamada Çobanoğlu’nun beyin ölümünün gerçekleştiğini belirtti.
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