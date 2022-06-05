Dr. Nuri Gökşin yaşamını yitirdi
Mağusa Devlet Hastanesi’nde uzun yıllar hizmet veren, Başhekimlik ve Sağlık Bakanlığı görevleri de yapan Dr. Nuri Gökşin, yaşamını yitirdi.
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Mağusa Devlet Hastanesi’nde uzun yıllar hizmet veren, Başhekimlik ve Sağlık Bakanlığı görevleri de yapan Dr. Nuri Gökşin, yaşamını yitirdi.
Ailesi Gökşin’in cenazesinin yarın (6.06.2022) Lala Mustafa Paşa Camii'nde gerçekleştirilecek olan öğle namazının ardından, Mağusa Mezarlığına defnedileceğini duyurdu.
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