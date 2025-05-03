Dr. Küçük ve Denktaş ‘düzeltmesi’

TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “hediyesi” olarak açılacak külliyeye asılan posterlerde yapılan düzeltme dikkat çekti.

“Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi” olarak anons edilen ancak içerisinde cami de olacak şekilde Türkiye’de projelendirilen yapı, yeni bir skandala daha sahne oldu.

Külliye girişine dün asılan Erdoğan, Atatürk ve Tatar posterlerinin tepki toplaması üzerine, Atatürk posterinin yanına Kıbrıslı Türklerin mücadele liderlerinden Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş’ın da fotoğrafları eklendi.

Bu kez de bu portelerin eklektik hali gözden kaçmadı.

Kıbrıs’ın yaşam değerlerine ve laikliğe müdahale sonrası yapılan eylemlere, Rauf Denktaş ile Dr. Küçük’ün evlatları ve torunları da katılmıştı.