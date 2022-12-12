Dr. Hasan Benar'a İngiltere'den ‘en iyi estetik doktoru' ödülü

Uzun yıllardır Londra'nın en ünlü medikal caddesi Harley Street'teki kliniğinde hizmet veren ve hastaları arasında şov dünyasının dünyaca ünlü yıldızlarının da bulunduğu Dermatoloji Uzmanı ve Estetik Doktoru, Kıbrıslı Türk Hasan Benar'ın başarılı çalışmaları ödüllendirildi.

Okurlar seçti

London Post gazetesi, okurları arasında bir oylama yaparak yılın en iyilerini belirledi. Dr. Hasan Benar da oylamada "İngiltere'nin en iyi estetik doktoru" seçildi. Dr. Benar, düzenlenen organizasyona katılarak ödülünü aldı.

Ödüller motive ediyor

Başarılarla dolu kariyerine yeni bir ödül daha ekleyen Dr. Hasan Benar, "Ödül kazanmak büyük bir motivasyon kaynağı. O ödülün getirdiği sorumluluk da insanın istikrarını olumlu yönde etkiliyor. Beni bu ödüle layık gören herkese ve London Post gazetesine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.