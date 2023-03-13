Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri DAÜ'de kültür derslerine başladı

Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rauf Raif Denktaş Kültür Merkezi'nde kültür derslerine başladı.

Yapılan açıklamada, sınıflara göre uygulanan program ile derslerin devam sürdürüleceği belirtilirken, bu süreçte kendilerine destek veren Gazimağusa Belediyesi ve DAÜ yönetimine teşekkür edildi.