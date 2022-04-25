DP ve YDP'den hükümet için 'ekonomide 100 gün deklarasyonu'

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu'nun 'muhtemelen bugün ilan edilir' dediği üçlü koalisyonla ilgili, DP ile YDP'nin 'Ekonomide ilk 100 günde neler yapılacağıyla ilgili bir deklarasyon hazırladığı bildirildi.

Kanal SİM'e konuşan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, 'deklarasyon' metnini DP ile birlikte hazırlayıp Sucuoğlu'na vereceklerini açıkladı. Deklarasyonun hükümet programından farklı bir metin olacağını ve özellikle 'gelir getirici önlemleri' içereceğini ifade eden Erhan Arıklı, her iki partinin de '59 gün gibi kısa bir sürede hükümetin bozulmasından rahatsızlık duyduğunu' belirtti. Arıklı, bu yüzden 'ilk 100 günde neler yapılacağını kayıt altına almak istediklerini söyledi.

Soruya karşılık 'üçlü koalisyonun kurulmasında bir sorun olmadığını' kaydeden Arıklı, Sunat Atun'la Faiz Sucuoğlu arasında krize neden olan 'elektrikte tarifelerinde indirim' konusunda da Bakanlar Kurulu'nun karar aldığını, ancak Maliye'den önerge gelmediği için kararın yürürlüğe giremediğini de sözlerine ekledi.

Sucuoğlu Cumhurbaşkanlığı’nda