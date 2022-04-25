Hükümeti kurmakla görevlendirilen UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Cumhurbaşkanlığı’nda…

İstifa eden UBP-DP-YDP Hükümeti’nin yeniden anlaştığı, ‘tek değişikliğin’ Maliye Bakanlığı’nda olduğu iddialar arasında.

Sucuoğlu’nun Cumhurbaşkanı ile görüşmesinin ardından açıklama yapması bekleniyor…

Cumhurbaşkanlığı, Sucuoğlu'nun gelişini şu şekilde duyurdu: UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, yeni kabineyi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunmak üzere Cumhurbaşkanlığı’na geldi