DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar oldu

Demokrat Parti (DP), bugün gerçekleştirdiği Genel Sekreterlik seçimi ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) seçimi sonrası yeni yönetim seçimlerini tamamladı.

Genel Kurul’un ardından bugün yapılan Genel Sektererlik seçimi sonucunda DP Milletvekili Serhat Akpınar, DP Genel Sekreteri olarak seçildi.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu önderliğinde yeni seçilen MYK ve PM üyeleri ise şu şekilde;

DP MYK:

1. Hayri Orçan

2. Hande Kayasal

3. Atilla Deva

4. Cemsal Ataoğlu

5. Maşallah Cihangir

6. Hasan Tosunoğlu

7. Türker Yüksel

8. Redif Nurel

9. Nevzat Nevzat

DP PM:

LEFKOŞA:

1. Remzi Gardiyanoğlu

2.Kemal Öztürk

3. Mustafa Arabacıoğlu

4. Cevdet Aktepe

5. Fatma Öztürk

6. Nevzat Nevzat .

7. Olgun Bıçak

8.Çetin Sadeli

9. Erdem Özçakır

10.Mehmet Süphan Yaşar

11. Kader Ateş

12. Salih Çeliker

13. Ogün Kişmir

14. Özlem Dinçoğlu

15. Abdülkadir Kösedağ

16. Ozan Erenay

17. Feza Bilir

18.Mustafa Keyfiala

19.Mustafa Tahsinsoy

20.Funda Özsakınç

21.Ozan Beysan

22.Turgut Ceyda

23.Hasan Şahkuder

24.Turgut Sonap

GAZİMAĞUSA:

1. Cemsal Ataoğlu

2. Özel Denizalp

3. Ercem Keskinel

4. Mikail Cankurt

5. Behiye Özerginli

6. Türker Yüksel

7. Sevil Güler

8. Hasan Esen

9. Maksut Ayna

10. Memnan Tahir Uncu

11. Yener Yıldız

12. Şenay Hers

13.Fırat Zihni

14.Berat Gökay Yılmaz

15. Varol Ateş

16.Suphi Yıldız

17.Yılmaz Üredi

18.Yüksel Özen

19.Halil Doğan

20.Ertuğrul Eker

GİRNE:

1.Osman Canlı

2.Adıgüzel Akdeniz

3.Levent Günaltın

4.İbrahim Güren

5.Hakan Cenapoğlu

6.Ahmet Ataksoy

7.Cemallettin Karal

8.Maşallah Cihangir

9.Redif Nurel

10.İsmail Erken

11.Ersoy Anıldı

12.Umut İmamzade

13.Turgay Gülbaş

14.Atilla Deva

15.Mehmet Metin Alkan

İSKELE:

1.Metin Genç

2.Abdurrahman Köse

3.Mustafa Çetinkayalı

4.Çağla Eroğlu

5.Hüseyin Özülkü

6.Mehmet Yastı

7.Yasin Alkan

8.Murat Yıldız

GÜZELYURT:

1.Mustafa Kızılyürek

2.Ulaş Akkuş

3.Erkan Kaya

4.Cafer Okten

5.Bekir Erbekir

6.Gökhan Gazcıoğlu

LEFKE:

1. Salih Uluşan

2. Salih Kukural

3. Hüseyin Şenel

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