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DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar oldu

DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar oldu

Demokrat Parti (DP), bugün gerçekleştirdiği Genel Sekreterlik seçimi ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) seçimi sonrası yeni yönetim seçimlerini tamamladı.

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Demokrat Parti (DP), bugün gerçekleştirdiği Genel Sekreterlik seçimi ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) seçimi sonrası yeni yönetim seçimlerini tamamladı.

 

Genel Kurul’un ardından bugün yapılan Genel Sektererlik seçimi sonucunda DP Milletvekili Serhat Akpınar, DP Genel Sekreteri olarak seçildi.

 

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu önderliğinde yeni seçilen MYK ve PM üyeleri ise şu şekilde;

 

DP MYK:

1. Hayri Orçan

2. Hande Kayasal

3. Atilla Deva

4. Cemsal Ataoğlu

5. Maşallah Cihangir

6. Hasan Tosunoğlu

7. Türker Yüksel

8. Redif Nurel

9. Nevzat Nevzat

 

DP PM:

LEFKOŞA:

1. Remzi Gardiyanoğlu            

2.Kemal Öztürk          

3. Mustafa Arabacıoğlu           

4. Cevdet Aktepe       

5. Fatma Öztürk         

6. Nevzat Nevzat         .

7. Olgun Bıçak            

8.Çetin Sadeli 

9. Erdem Özçakır       

10.Mehmet Süphan Yaşar      

11. Kader Ateş           

12. Salih Çeliker         

13.  Ogün Kişmir        

14. Özlem Dinçoğlu    

15. Abdülkadir Kösedağ        

16. Ozan Erenay         

17. Feza Bilir  

18.Mustafa Keyfiala    

19.Mustafa Tahsinsoy 

20.Funda Özsakınç     

21.Ozan Beysan         

22.Turgut Ceyda         

23.Hasan Şahkuder

24.Turgut Sonap         

 

GAZİMAĞUSA:

1. Cemsal Ataoğlu      

2.  Özel Denizalp

3. Ercem Keskinel      

4. Mikail Cankurt        

5. Behiye Özerginli      

6. Türker Yüksel         

7. Sevil Güler  

8. Hasan Esen

9. Maksut Ayna          

10. Memnan Tahir Uncu         

11. Yener Yıldız          

12. Şenay Hers           

13.Fırat Zihni  

14.Berat Gökay Yılmaz          

15. Varol Ateş            

16.Suphi Yıldız           

17.Yılmaz Üredi          

18.Yüksel Özen          

19.Halil Doğan            

20.Ertuğrul Eker

 

GİRNE:

1.Osman Canlı

2.Adıgüzel Akdeniz     

3.Levent Günaltın        

4.İbrahim Güren          

5.Hakan Cenapoğlu    

6.Ahmet Ataksoy        

7.Cemallettin Karal                 

8.Maşallah Cihangir

9.Redif Nurel  

10.İsmail Erken           

11.Ersoy Anıldı           

12.Umut İmamzade     

13.Turgay Gülbaş       

14.Atilla Deva 

15.Mehmet Metin Alkan

 

İSKELE:

1.Metin Genç  

2.Abdurrahman Köse 

3.Mustafa Çetinkayalı 

4.Çağla Eroğlu

5.Hüseyin Özülkü        

6.Mehmet Yastı          

7.Yasin Alkan 

8.Murat Yıldız 

 

GÜZELYURT:

1.Mustafa Kızılyürek

2.Ulaş Akkuş  

3.Erkan Kaya 

4.Cafer Okten 

5.Bekir Erbekir           

6.Gökhan Gazcıoğlu

 

LEFKE:

1. Salih Uluşan

2. Salih Kukural

3. Hüseyin Şenel

 

 

 

 

 

 

Demokrat Parti Basın

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