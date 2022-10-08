DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar oldu
Demokrat Parti (DP), bugün gerçekleştirdiği Genel Sekreterlik seçimi ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) seçimi sonrası yeni yönetim seçimlerini tamamladı.
Demokrat Parti (DP), bugün gerçekleştirdiği Genel Sekreterlik seçimi ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) seçimi sonrası yeni yönetim seçimlerini tamamladı.
Genel Kurul’un ardından bugün yapılan Genel Sektererlik seçimi sonucunda DP Milletvekili Serhat Akpınar, DP Genel Sekreteri olarak seçildi.
DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu önderliğinde yeni seçilen MYK ve PM üyeleri ise şu şekilde;
DP MYK:
1. Hayri Orçan
2. Hande Kayasal
3. Atilla Deva
4. Cemsal Ataoğlu
5. Maşallah Cihangir
6. Hasan Tosunoğlu
7. Türker Yüksel
8. Redif Nurel
9. Nevzat Nevzat
DP PM:
LEFKOŞA:
1. Remzi Gardiyanoğlu
2.Kemal Öztürk
3. Mustafa Arabacıoğlu
4. Cevdet Aktepe
5. Fatma Öztürk
6. Nevzat Nevzat .
7. Olgun Bıçak
8.Çetin Sadeli
9. Erdem Özçakır
10.Mehmet Süphan Yaşar
11. Kader Ateş
12. Salih Çeliker
13. Ogün Kişmir
14. Özlem Dinçoğlu
15. Abdülkadir Kösedağ
16. Ozan Erenay
17. Feza Bilir
18.Mustafa Keyfiala
19.Mustafa Tahsinsoy
20.Funda Özsakınç
21.Ozan Beysan
22.Turgut Ceyda
23.Hasan Şahkuder
24.Turgut Sonap
GAZİMAĞUSA:
1. Cemsal Ataoğlu
2. Özel Denizalp
3. Ercem Keskinel
4. Mikail Cankurt
5. Behiye Özerginli
6. Türker Yüksel
7. Sevil Güler
8. Hasan Esen
9. Maksut Ayna
10. Memnan Tahir Uncu
11. Yener Yıldız
12. Şenay Hers
13.Fırat Zihni
14.Berat Gökay Yılmaz
15. Varol Ateş
16.Suphi Yıldız
17.Yılmaz Üredi
18.Yüksel Özen
19.Halil Doğan
20.Ertuğrul Eker
GİRNE:
1.Osman Canlı
2.Adıgüzel Akdeniz
3.Levent Günaltın
4.İbrahim Güren
5.Hakan Cenapoğlu
6.Ahmet Ataksoy
7.Cemallettin Karal
8.Maşallah Cihangir
9.Redif Nurel
10.İsmail Erken
11.Ersoy Anıldı
12.Umut İmamzade
13.Turgay Gülbaş
14.Atilla Deva
15.Mehmet Metin Alkan
İSKELE:
1.Metin Genç
2.Abdurrahman Köse
3.Mustafa Çetinkayalı
4.Çağla Eroğlu
5.Hüseyin Özülkü
6.Mehmet Yastı
7.Yasin Alkan
8.Murat Yıldız
GÜZELYURT:
1.Mustafa Kızılyürek
2.Ulaş Akkuş
3.Erkan Kaya
4.Cafer Okten
5.Bekir Erbekir
6.Gökhan Gazcıoğlu
LEFKE:
1. Salih Uluşan
2. Salih Kukural
3. Hüseyin Şenel
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