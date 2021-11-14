Döşemecide yangın çıktı, eşyalar yanarak zarar gördü
Lefkoşa'da Şht Mustafa Ruso Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Best Class Döşeme isimli iş yerinde çıkan yangın sonucu döşemelik süngerler, iş makineleri, vantilatör, 2 adet aspiratör ve elektrik Sistemleri yanarak zarar gördü.
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Lefkoşa'da dün saat 17.30 sıralarında, Sht Mustafa Ruso Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Best Class Döşeme isimli iş yerinde çıkan yangın sonucu döşemelik süngerler, iş makineleri, vantilatör, 2 adet aspiratör ve elektrik Sistemleri yanarak zarar gördü.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma devam ediyor.
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