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Döşemecide yangın çıktı, eşyalar yanarak zarar gördü

Döşemecide yangın çıktı, eşyalar yanarak zarar gördü

Lefkoşa'da Şht Mustafa Ruso Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Best Class Döşeme isimli iş yerinde çıkan yangın sonucu döşemelik süngerler, iş makineleri, vantilatör, 2 adet aspiratör ve elektrik Sistemleri yanarak zarar gördü.

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Lefkoşa'da dün saat 17.30 sıralarında, Sht Mustafa Ruso Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Best Class Döşeme isimli iş yerinde çıkan yangın sonucu döşemelik süngerler, iş makineleri, vantilatör, 2 adet aspiratör ve elektrik Sistemleri yanarak zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma devam ediyor.

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