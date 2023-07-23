Dörtyol’da bir araçta eski eser nitelikli kitap bulundu…

Dörtyol’da aracında eski eser nitelikli kitap bulunan 57 yaşındaki kişi tutuklandı.

Polisin verdiği bilgiye göre, bu sabah 05.40 sıralarında, Dörtyol’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 27 sayfadan oluşan ve eski eser nitelikli olduğuna inanılan deri kitap bulundu.

Eser emare olarak alınırken, aracında eski eser nitelikli eser bulunduran 57 yaşındaki C.K.(E) tutuklandı.