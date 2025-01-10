Dört trafik kazası… Dokuz kişi yaralandı, bir kişi tutuklandı

Kıbrıs’ın kuzeyinde bugün ve dün meydana gelen dört trafik kazasında dokuz kişi yaralandı, bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Girne-Değirmenlik ana yolunda, bu sabahın erken saatlerinde Muhammad Shahzad (E-23), yönetimindeki ET 689 plakalı araçla seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden aracı geçmek için dikkatsizce yolun sağına geçti. O esnada sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, banket dışında bulunan reklam tabelasına tavanıyla çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam eden araç, toprak sete de çarptıktan sonra takla atarak tavanı üzerine devrildi.

Kazada yaralanan ET 689 plakalı araç sürücüsü ve araçtaki yolcular Ali Haıder (E-21), Başharat Ali (E-24) ile Kartik Ratial Vınzuda (E-22), Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan Ali Haıder ve Başharat Ali taburcu olurken, araç sürücüsü Muhammad Shazad sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Beyin Cerrahisi Servisi'nde, yolcu Kartik Ratial Vınzuda ise Girne Dr. Suat Günsel Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde müşahede altına alındı.

Araç, tavanı üzerine devrildi

Lefkoşa’da, bugün saat 02.30’da meydana gelen kazada Mehmet Yusuf Keser (E-20) yönetimindeki LB 877 plakalı araçla seyrettiği sırada Yakın Doğu Üniversitesi Yurtları önündeki sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, üniversiteye ait çevre tellerine çarpıp tavanı üzerine devrilerek durdu.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Keser, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Yoldan çıkan araç, tarla içerisinde takla attı

Haspolat-Taşkent ana yolunda, dün saat 17.00 sıralarında Ali Ghadırı (E-30) yönetimindeki KA 213 plakalı araçla seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, tarla içerisinde takla attı.

Kazada yaralanan KA 213 plakalı araç sürücüsü Ali Ghadırı ile araçtaki yolcular Marjan Alıkhanzadeh (K-31), Mona Rashıdıfar (K-27) ve Shekoufeh Tarıghat (K-30), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Alkol ve dikkatsizlik kaza getirdi

Lefkoşa-Girne ana yolunda, dün saat 21.00 sıralarında meydana gelen kazada ise Cristian Tudorache (E-47) 163 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KVD 398 plakalı araçla seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkıp askeri birliğe ait çevre tellerine çarpan araç, çam ağacına da çarpıp durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak suretiyle kaza yapan araç sürücüsü Cristian Tudorache tutuklandı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.