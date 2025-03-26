Dört Sendika birlikte hareket edecek
Belediye Personel Değişiklik Yasa Tasarısı'nın Bakanlar Kurulu'ndan onaylanmasının ardından Dev-İş - Kamu-İş - Büro-İş - Mağusa Türk Genel-İş Sendikası, birlikte hareket etme kararı aldı.
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Belediye Personel Değişiklik Yasa Tasarısı'nın Bakanlar Kurulu'ndan onaylanmasının ardından Dev-İş - Kamu-İş - Büro-İş - Mağusa Türk Genel-İş Sendikası, birlikte hareket etme kararı aldı.
Tasarının kısa sürede Cumhuriyet Meclisi Alt Komitesi’ne gelmesi bekleniyor.
Söz konusu dört Meclis Alt Komitesi’nde görüşülecek Belediye Personel Değişiklik Yasa Tasarısı için ortak tutum benimseyecek.
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