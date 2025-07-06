Dördüncü kattan düşen Mehmet Ali Aslan ağır yaralandı

Gemikonağı’nda Halil Ağa Sokak üzerinde, yapımı devam etmekte olan bir inşaatta çalışan 27 yaşındaki Mehmet Ali Aslan, dün saat 08.45 sıralarında, inşaatın dördüncü katındaki dairenin balkon penceresinin ölçüsünü alırken kaybedip 12.80 metre yükseklikten toprak zemin üzerine düştü ve ağır yaralandı.

Aslan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.